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去年減碳成績單未達標 環長彭啓明估減碳9% 2030年再減20%挑戰大

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導
環境部長彭啓明。 記者邱德祥／攝影
環境部長彭啓明。 記者邱德祥／攝影

環境部昨（3）日公布最新國家溫室氣體排放清冊，2024年溫室氣體淨排放量較基準年（2005年）減碳6.59%，呈現連三年穩定下降趨勢，能源部門碳排與基準年比較，更是除了金融海嘯的2008年、2009年外，首度出現負成長，反映減碳有成效。

雖2025年碳排要到明年才公布，但環境部長彭啓明透露，以目前推估，2025年約可減碳9%，雖與目標的10%有1個百分點差距，但將是連四年下降。無法達標原因可能是因去年經濟表現亮眼，企業有賺錢，雖更願意投入減碳，但同時也會擴大產能，確切數據仍在計算。

環境部昨日公布最新國家溫室氣體排放清冊，最新數據顯示，我國2024年總溫室氣體排放量273.161百萬公噸CO2e（二氧化碳當量），較基準年減6.27%，若扣除碳匯，淨排放量為251.404百萬公噸CO2e，較基準年減6.59%，也較2023年減1.92%，呈現連三年穩定下降趨勢，減量表現相對優於全球排放增長的趨勢。

環境部氣候變遷署官員解釋，台灣2024年減碳有幾大特點，包括2024年全球溫室氣體排放量仍呈增加2.3%，相較之下台灣減碳趨勢優於全球平均；以2005年為基準，2024年我國實質GDP於近20年間已成長93.13%，但二氧化碳排放密集度同期下降48.59%，顯示經濟成長與碳排放持續脫鉤。

值得注意的是，全國溫室氣體排放逾九成來自「能源部門」（涵蓋能源、製造營造、運輸、住商及農林漁牧等燃料燃燒類別），2024年排放量較2005年減1.07%，為溫管法實施以來，首次低於基準年排放量，其中以製造業與營造業減幅最為顯著，也達成清冊部門別首次皆低於基準年的里程碑。

政府積極推動再生能源，行政院長卓榮泰昨日表示，今年全年再生能源總發電量將可達2016年三倍以上。

國家減碳目標為2030年較基準年減碳28±2%，彭啓明坦言，要達到2030年目標，還有近20%要減，挑戰相當大。再生能源進度稍遲，他強調，政院目前正積極推動屋頂型光電，也再次盤點公部門建物、尋找更多施作空間；未來若有核能可以加入，對減碳有一定幫助，但仍視核安會審查核電廠重啟程序而定。

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