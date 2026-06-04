財政部：穆迪維持台灣「Aa3」評等 展望「穩定」

財政部昨（3）日表示，穆迪（Moody's）確認維持台灣主權信用評等為「Aa3」，展望「穩定」，肯定台灣穩健財政管理及強勁財政表現。

財政部表示，穆迪2022年調整台灣主權信用評等為「Aa3」，昨日確認維持。面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將嚴守財政紀律，落實債務控管，並持續透過審慎及彈性財政政策，厚植財政量能及促進經濟成長，為永續發展奠定堅韌基礎。

穆迪表示，評等結果反映台灣高所得水準、強健政府治理架構及穩健外部部位。台灣居先進晶片製造領域領導地位為經濟韌性關鍵驅動因素，支持強勁經濟成長及競爭力。

去年受惠人工智慧（AI）應用需求強勁，及高科技產業投資擴增，實質經濟成長率高達8.8%。出口成長仍為台灣經濟擴張主要引擎，穩固先進晶片製造領導地位，輔以龐大資本投資及技術優勢，將延續成長動能至2026年。

穆迪認為，台灣財政優勢及政策有效性是評等表現的關鍵支柱，財政架構受公共債務法規範，政府嚴守舉債上限及最低債務還本規定，支持債務水準持續下降。

同時受益於科技部門強勁獲利能力，財政收入表現優於預期，去年我國各級政府債務占國內生產毛額（GDP）比率降至約24%，預估未來將維持於20%至25%，遠低於其他同群組經濟體。

此外，台灣債務利息支出僅約占政府財政收入比率的2.4%，總借款需求偏低，並受國內雄厚資金市場支持。

財政部表示，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將嚴守財政紀律，落實債務控管，並持續透過審慎及彈性財政政策，厚植財政量能及促進經濟成長，為永續發展奠定堅韌基礎。