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GDP 成長 製造業居首功

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI需求帶動台灣經濟迎來猛烈爆發期。主計總處日前公布今年第1季經濟成長率初步統計高達14.55%，觀察各產業國內生產毛額（GDP），製造業無疑是最大推手，單季對經濟成長貢獻度高達9.25個百分點，貢獻占比高達六成；反觀住宿及餐飲業貢獻度僅0.03個百分點，在各主要產業中敬陪末座。

主計總處指出，受惠於AI、高效能運算及雲端資料服務等需求擴增，挹注電子資通產品大幅增產。今年第1季製造業生產指數年增25.54%，併計三角貿易及研發後，實質毛額成長26.18%，一舉貢獻9.25個百分點的經濟成長。

回溯過去一年，製造業對經濟挹注呈現「步步高升」，從去年第1季貢獻3.51個百分點，第2季6.12、第3季4.88，及第4季9.59個百分點，顯示科技產業鏈強勁動能已成為支撐台灣總體經濟的絕對主力。

服務業方面，批發業受惠AI及高效運算應用商機蓬勃，對經濟成長貢獻1.99個百分點。此外，金融機構利息收支淨額增加，手續費收入也增加，加以股市交易熱絡，金融及保險業對經濟成長貢獻1.05個百分點。

住宿及餐飲業第1季實質毛額成長0.79%，對經濟貢獻度僅0.03個百分點；不動產及住宅服務業去年全年貢獻負0.03個百分點，今年第1季估貢獻0.14個百分點。

製造業 主計總處 經濟成長率

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