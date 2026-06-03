韋德齊拜會吳誠文 盼深化台捷科研合作及供應鏈韌性

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，今天與國科會主委吳誠文就台捷科研成果及未來合作交流交換意見。韋德齊強調，台灣與捷克同為共享自由民主價值的緊密夥伴，將在此深厚基礎持續擴大合作，共同打造具韌性的國際民主供應鏈。

國科會發布新聞稿指出，韋德齊今天率團拜會吳誠文，雙方對台捷兩國在半導體領域合作成果表達高度肯定，並強調「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作，已為兩國科研機構與產業界交流提供最佳合作範例。

吳誠文表示，台灣近年積極與理念相近國家深化科技夥伴關係，台捷過去幾年在半導體領域已建立科技研發與人才培育機制，未來將持續加強雙方互利合作。

韋德齊除了肯定雙方在科技、經貿、文化等領域的多元合作，並強調台灣與捷克同為共享自由民主價值的緊密夥伴，未來將在此深厚基礎上持續擴大合作，共同打造具韌性的國際民主供應鏈。

國科會表示，自2006年起在捷克布拉格設立科技組，自2007年起於台灣與捷克兩地輪流舉行台捷科技日，已成為台灣與捷克推動科技交流合作的重要平台。

國科會指出，台捷雙方自2010年起累計至今已共同補助超過百件計畫，在科技領域上已有相當多合作，國科會與捷克科學基金會（GACR）、捷克技術署（TACR）、捷克科學院（CAS）簽有科研合作協議或備忘錄，共同推動雙邊研究計畫及人員交流。

國科會表示，在建構半導體產業生態系方面，國科會與外交部經由「先進晶片設計研究中心」，協助捷克建立半導體產業生態系，也積極推進台灣半導體產業海外布局；在鏈結歐洲半導體人才培育與合作方面，國科會透過「晶創計畫布拉格辦公室」，與捷克持續進行前瞻、基礎研究為主的學術研究及人才交流。