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肯定我國優異財政表現 穆迪維持我國主權信用評等佳績

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

穆迪（Moody's）3日發布新聞，確認維持自2022年調整我國主權信用評等為「Aa3」，展望「穩定」之佳績，肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。對此，財政部3日回應，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將嚴守財政紀律，落實債務控管，並持續透過審慎及彈性財政政策，厚植財政量能及促進經濟成長，為我國永續發展奠定堅韌基礎。

穆迪表示，評等結果反映我國高所得水準、強健政府治理架構及穩健外部部位。我國居先進晶片製造領域領導地位為經濟韌性關鍵驅動因素，支持強勁經濟成長及競爭力，2025年受惠人工智慧（AI）應用需求強勁及高科技產業投資擴增，實質經濟成長率高達8.8%。出口成長仍為我國經濟擴張主要引擎，穩固先進晶片製造領導地位，輔以龐大資本投資及技術優勢，將延續成長動能至2026年。

穆迪認為，我國財政優勢及政策有效性係評等表現關鍵支柱，財政架構受《公共債務法》規範，政府嚴守舉債上限及最低債務還本規定，支持債務水準持續下降；受益於科技部門強勁獲利能力，財政收入表現優於預期，2025年我國各級政府債務占GDP比率降至約24%，預估未來將維持於20%至25%，遠低於其他同群組經濟體。此外，我國債務利息支出僅約占政府財政收入比率2.4%，總借款需求偏低，並受國內雄厚資金市場支持。

財政部表示，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將嚴守財政紀律，落實債務控管，並持續透過審慎及彈性財政政策，厚植財政量能及促進經濟成長，為我國永續發展奠定堅韌基礎。

債務 穆迪 財政部

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