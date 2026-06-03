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勞動部：減工時不減薪難強制 是否分級補助可討論

中央社／ 台北3日電
職場孕婦示意圖。圖／AI生成
職場孕婦示意圖。圖／AI生成

跨黨派立委關注台灣人口對策新戰略勞動相關議題。勞動部洪申翰今天表示，因不同產業工作安排差異大，減少工時不減薪不宜強制入法，但可討論是否依企業大小分級補助。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查性別平等工作法修正草案、就業保險法修正草案等案，洪申翰等人列席並備質詢。今天議程安排僅進行詢答，未逐條審查。

總統賴清德與行政團隊日前宣布共18項措施「台灣人口對策新戰略」，其中包含育兒彈性上下班或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪；育兒留停津貼在雙親都領滿6個月後，可各再請領3個月，最長可領9個月；產假由8週延長至12週等多項措施，受跨黨派立法委員關注。

國民黨立委王育敏質詢指出，減少工時不減薪部分，目前還是要勞資合意，與民眾認知落差很大。民眾原以為是權利，卻還要看老闆臉色，認為應該修性工法19條，將「得」向雇主請求減少工時等條文，改為強制性。

王育敏並指出，產假部分，國際勞工組織標準是給予14週，行政院版本卻為什麼只修到12週，認為應該與國際接軌，「不要一直看資方臉色」。

洪申翰答詢表示，本次勞動部所提修法草案確實沒包括性工法第19條，因為不同產業的工作安排差異大，如果入法強制化，很多生產線或特定產業恐會運轉不過來；因此希望先用獎勵方式，由政府全額補貼薪資與職代津貼，降低雇主同意門檻。產假部分，則還有育嬰留停制度可以銜接。

民進黨立委楊曜針對育兒留職停薪津貼詢問，若保險給付支出增加，導致影響現行保險費率，勞動部該如何因應。

洪申翰說明，就業保險是社會保險，確實不可以無限制的支出；若有超過支出導致現超過平衡費率情況，有提高費率及其他財源挹注等2種選擇。

勞動部保險司長陳美女指出，此次育嬰留停6+3條文，會兼顧就保基金財務及政府財政可負擔下來支應，目前沒有要朝調整費率的方向規劃。

民進黨立委李坤城關心，縮減工時讓受僱人去回帶小孩，此人力縮減情況將對人力本就有限的微型企業造成更大衝擊，希望勞動部能做分級補助，降低對小型或微型公司影響、增加誘因。

對此洪申翰表示，目前方案不論是否是微型企業都可以適用，並且針對200人以下企業會給予額外補貼增加誘因，不過確實可以做更細緻的思考。

勞動部 工時 洪申翰

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