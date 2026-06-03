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台美深化無人機關鍵技術合作！經部金屬中心與美商Anduril簽署MOU

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部3日舉辦台美無人機合作備忘錄簽署儀式，由金屬中心董事長劉嘉茹與美國國防科技大廠Anduril創辦人Palmer Luckey共同簽署，並由經濟部產發署邱求慧署長見證，未來雙方將以無人機關鍵技術為核心，聚焦AI自主系統、無人機製造、供應鏈在地化及建構非紅供應鏈等面向展開深度合作，進一步提升我國無人機產業的國際合作能量與全球供應鏈競爭力。

經濟部表示，Anduril Industries為美國最具代表性的國防科技企業之一，由虛擬實境（VR）公司Oculus創辦人Palmer Luckey於2017年創立。該公司長期與美國國防部（DoD）、美國國土安全部（DHS）及多個盟邦政府合作，致力發展無人機、自主作戰系統、AI指揮管制平台（Lattice）及先進感測技術，相關產品已廣泛應用於邊境監控、反無人機防禦、情監偵蒐集及自主作戰任務，為全球自主系統與國防科技領域的重要領導企業。

產發署表示，金屬中心與Anduril簽署合作備忘錄，旨在促進雙方AI無人機相關合作，推動共同研發、技術交流、製造優化及產業在地化，合作內容涵蓋無人機關鍵技術研發與製造優化、AI應用技術發展、供應鏈整合、在地化生產及強化非紅供應鏈等合作事項。

經濟部表示，台灣具備資通訊、精密機械、金屬加工、電子零組件及系統整合等完整產業基礎，產發署近年持續推動臺灣無人機產業接軌國際市場，目前已促成國內10餘家業者取得Anduril於無人機機體結構、酬載設備、動力系統等領域之試製或量產訂單。

經濟部表示，未來雙方將就無人機關鍵技術研發、AI應用技術、製造流程優化、供應鏈整合及在地化生產等事項展開合作，有助於國內業者對接國際無人機及自主系統市場需求，並透過法人平台協助推動技術升級、品質驗證、製造優化及產業媒合，提升臺灣在全球可信賴供應鏈中的關鍵地位。

無人機 Oculus 經濟部

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