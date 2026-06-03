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維護環境正義的第一道防線 環管署辦理提升技師簽證品質宣導會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部環境管理署日前辦理「115年度提升技師簽證品質宣導會」中部場及北部場後，3日移師臺南市立圖書館新總館辦理最終場次，3場累計參與人數近300名。

為強化技師簽證共識廣度及深度，環管署首度攜手中華民國環境工程技師公會全國聯合會，於北部、中部及南部辦理「115年度提升技師簽證品質宣導會」，邀集環境部大氣環境司、水質保護司、環管署土污基管會及全國執業技師齊聚一堂，透過法規交流、案例解析及實務分享，共同提升環保許可文件品質與專業公信力。

「環境保護不能只靠事後稽查，更重要的是前端專業把關。」環管署副署長林健三致詞時表示，維護環境正義，不只是環保機關的責任，更是每位技師肩負的專業使命，技師簽證制度是環境管理體系的重要基石，無論在空氣污染防制、水污染防治或土壤及地下水污染調查與整治等，技師不僅是第一道把關者，更是確保環保政策得以落實的重要力量。

林健三進一步表示，未來環管署除持續協助技師提升專業力外，將與技師公會合作，致力營造技師友善的執業環境，讓技師能在兼顧專業自主與公共利益下發揮所長，共同維護環境永續。

除了專業技術，今年宣導會規劃「專業倫理與遵法」議題，由環管署政風室劉政欣主任以「守護青山綠水、築起誠信防線」為題進行專題演講，向技師說明專業自律、遵法風險管理及公益揭弊者保護制度，並透過實際案例分享，提醒技師面對不當壓力或違法要求時，仍應堅守專業倫理與數據真實性，與環保機關共同守護環境正義。

環管署表示，為深化交流及凝聚共識，預計今年下半年邀集行政院公共工程委員會、中央及地方環保機關、審查人員、查核委員、技師公會及執業技師等，舉辦「提升技師簽證品質策略共識營」，將齊聚一堂凝聚簽證、審查及查核共識，全面提升技師簽證品質與制度公信力，讓「技師」這塊金字招牌持續發光發亮。

簽證 環境部

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