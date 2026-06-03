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美擬引301條款課台灣、歐盟等10％關稅 產業界：盼政府趕快釐清

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國貿易代表署（USTR）提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅。本報資料照片
美國貿易代表署（USTR）提議對台灣等14個經濟體加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅。本報資料照片

美國政府啟動301條款調查各國強迫勞動行為，以未能有效執行強迫勞動產品進口禁令為由，昨天宣布將對台灣在內60個主要貿易夥伴的進口貨品加徵關稅。 對此，台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長黃呈豐說，機械業才剛由前一陣子的關稅問題中稍獲喘息，希望政府盡快能跟美國確定到底會不會加再加徵關稅，撇除不確定因素，以免影響產業環境。

他說，自美國對等關稅以來，因處於極度不穩定的環境，對產業接單會有不利影響。後來經政府談判後，關稅回到「10+N（各產業不同）」的稅率，機械和工具機業稍獲喘息，產業環境才剛穩定下來。

黃呈豐指出，從目前資訊看來，301條款的10%稅率不確定是否會加在原有稅率上，如果是加在目前的稅率上，對產業就會有影響，但若所謂的10%是維持目前的「10+N（各產業不同）」的10，則對產業就沒有影響，希望政府應趕快釐清。

以生產腳踏車聞名的巨大集團表示，因為目前情況尚不明朗，且何時課徵，如何課徵都尚不明確，公司不表示意見。

另也有產業界人士抱怨，美國關稅問題一變再變，產業界實在不能聞雞起舞，只有做好自己應該做的事，堅持好自己的競爭力，才是最重要的。

歐盟 關稅 美國 台灣

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