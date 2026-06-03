卓揆：預期全年再生能源總發電量達2016年3倍以上

行政院長卓榮泰今（3）日指出，台灣2016年再生能源總發電量僅127億度，然而到2025年已高達386億度，今（2026）年1至4月甚至已達2016年全年總發電量127億度，預期全年總發電量將可達2016年3倍以上。

卓榮泰今日接見「KidWind 2026風力能源世界賽台灣代表隊」一行時首先恭喜由「亞太能源科學教育協會」率領的台灣代表隊，來自全國多所國小、國中與高中職的老師、教練及小國手們，遠赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校參賽，在全球125支隊伍、550名學生的激烈競爭中，獲得4項世界冠軍，占近三分之一冠軍獎項，並囊括評審團獎、KidWind精神獎、葉片工程獎等3項特別獎，顯見小國手們未來前途無量，期待大家未來發揮自己的能力，協助國家推動綠能發展。

卓榮泰表示，政府從過去傳統能源時代到現在多元綠能時代，歷經了漫長且艱辛的一段路，包括太陽光電、風力發電、地熱、小水力、氫能及海洋能發電等，只要對地球傷害愈少、對能源與產業幫助愈大，國家都會全力推動。卓榮泰指出，能源轉型必須多管齊下，政府一方面致力發展多元能源，另一方面也鼓勵國人節約用電、用水；同時透過教育端與學校端著手，請教育部大力支持教師投入綠能研發與指導工作，引領更多學生走向對國家能源政策有所助益的領域。

卓榮泰提到，臺灣2016年再生能源總發電量僅127億度，然而到2025年已高達386億度，今（2026）年1至4月甚至已達2016年全年總發電量127億度，預期全年總發電量將可達2016年3倍以上。

有關5月31日雲林麥寮風場風機因零件故障引發起火事故，卓榮泰指出，該風機自2010年開始商轉迄今已16年，為確保能源設施安全，經濟部將針對運轉超過15年的風機進行全面清查，若能進一步將風機汰舊換新，將使發電效率更高；此外，此次事故也讓政府認知到應進一步強化高空消防能力，以保障周遭居民安全，讓風電產業能永續發展。

卓榮泰進一步表示，國家相當重視綠能人才培育，經濟部已成立「風電產業國際人才培訓班」，經由培訓機構取得專業知識，進一步為國家做出更多貢獻。此外，今年「青年百億海外圓夢基金計畫」當中，海外翱翔組的旗艦計畫「綠色關卡探索任務」，就是要讓臺灣青年前往巴拉圭學習環境永續發展、環境工程、綠色科技、循環經濟等經驗，在學習過程中，或許就會改變他們所設定的人生目標。

卓榮泰強調，國家正全力培養、照顧並保護年輕一代，賴清德總統日前已宣布推動「臺灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，其中新增「0到18歲成長津貼」，每人每月5,000元，0至未滿6歲由家長運用；6至未滿18歲，2,500元繼續提供給家庭減輕負擔，另一半2,500元則由政府提撥存入「兒少成長津貼專戶」，累積到18歲那一年將有36萬元，成為孩子成年時的第一桶金，可用於繳納大學學費、投入創業起步、支應租金或作為結婚基金等，希望用國家最大的力量，為年輕人鋪好初入社會第一步的道路。