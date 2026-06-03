美擬引301條款課台灣10%關稅 台美經貿小組：僅為調查程序稅率未定案

美國貿易代表署（USTR）發布強迫勞動的301條款調查結果，提議對台灣等14國加徵10%關稅。行政院台美經貿小組說，此次公告為301調查程序之一，最終稅率尚未定案，我方期待也有信心，7月底前的最終結果將反映台美既有談判成果，鞏固我國國家利益與產業利益。

USTR於6月2日依「1974年貿易法」第301條款針對全球60個經濟體公布調查，認定54個國家「未實施且未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」、6個國家「未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」，建議加徵10%或12.5%不同額外稅率。

台灣、印尼、馬來西亞等國，因已與美國簽署「對等貿易協定（ART）」，並承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，歐盟、加拿大、印尼、英國等國因已實施或部分實施強迫勞動貨品進口禁令，兩類共14國皆建議額外加徵較低稅率10%；日本、南韓、中國、印度等46國，建議額外加徵稅率12.5%。相關稅制措施未立即公告生效。

根據公告，7月6日前利害關係人可提出評論意見，7月7日召開公聽會，公聽會後5日內利害關係人可提出反駁意見，目前USTR於調查報告或聯邦公報中並未提及最終採行措施會公布的日期。

台美經貿工作小組表示，我國自3月12日美方展開301調查以來，積極與美方溝通，包括提交書面意見、公聽會後反駁意見及雙邊諮商，我國強調未來相關部會將依「貿易法」為管制法源，循我國內跨部會審定程序討論決議後限制輸入強迫勞動貨品，以維護國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。

台美經貿工作小組說，美方在此次301調查報告肯認我國積極具體承諾，並將我國列為適用較低稅率的14國之中，顯示ART是因應美方為置換「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）法源基礎而展開301調查的有利基礎。

台美經貿工作小組強調，我方與美方持續保持緊密聯繫，我方也是已與美方完成協議的國家，為維護ART爭取的最佳待遇與相對優勢，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。