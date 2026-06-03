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麥寮風機失火 台電：全面清查75部同型機組、1個月內完成

中央社／ 台北3日電
台電雲林麥寮風力發電機組5月31日起火，經濟部指示老舊機組全面清查。聯合報記者蔡維斌／攝影
台電雲林麥寮風力發電機組5月31日起火，經濟部指示老舊機組全面清查。聯合報記者蔡維斌／攝影

台電雲林麥寮風力發電機組5月31日起火，經濟部指示老舊機組全面清查。台電表示，目前運轉中的同類型風機共75部，分布於北部及中部，壽齡皆為15年至20年間，規劃1個月內完成該機型所有機組查檢工作，另針對起火原因，將規劃專家小組調查事故。

台電公司麥寮風場17號機組5月31日約中午12時起火，經濟部要求全面清查運轉逾15年以上的風機，也會強化高空消防，根據能源署日前說明，起火的雲林麥寮風力發電17號機組，屬於2010年5月27日商轉風場，風機採用Vestas機型，單機裝置容量為2MW。

至於相同機型於全台數量與分布區域，台電回覆中央社提問並說明，目前同類型風機共75部，分布於北、中部地區，又以中部為主，壽齡皆為15年至20年間。目前除既有定檢程序外，已規劃於1個月內完成該機型所有機組查檢工作，防範類似狀況再發生。

關於起火原因調查，台電表示，目前正籌組專家小組調查，後續將依調查結果檢討改進，整體舊有風機亦同步評估事故預防與控制作為精進當中。

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