美301調查鎖定強迫勞動進口 政院：尚未定案、有信心爭取較優惠待遇

針對美國提出的301調查「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，行政院台美經貿工作小組3日表示，美方此次公告為301調查程序之一，最終稅率尚未定案，我方期待也有信心，7月底前的最終結果將會充分反映臺美之間既有的談判成果，取得逆差國之中相對優惠待遇，全力鞏固我國國家利益與產業利益。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間6月2日依《1974年貿易法》第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，由於美方肯認臺美簽署的「對等貿易協定（ART）」已對強迫勞動貨品禁止進口之執行做出具體承諾，我國此次被列為建議課徵較低稅率10%的16國之中，不過調查報告並未提及最終採行措施的日期。

對此，行政院台美經貿工作小組表示，台美之間持續緊密聯繫，溝通都朝正面發展，美方此次公告為301調查程序之一，最終稅率尚未定案；我方預判美方後續還有其他程序，可能都屬置換法律基礎為301條款的過程，仍並非最終結果；我方期待也有信心，7月底前的最終結果將會充分反映臺美之間既有的談判成果，取得逆差國之中相對優惠待遇，全力鞏固我國國家利益與產業利益。

美國貿易代表署於6月2日依《1974年貿易法》第301條款針對全球60個經濟體公布調查，認定54個國家「未實施且未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」、6個國家「未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」，並建議加徵10%或12.5%不同額外稅率。USTR針對臺灣、印尼、馬來西亞等國因已與美國簽署「對等貿易協定（ART）」並承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，以及針對歐盟、加拿大、印尼、英國等國因已實施或部分實施強迫勞動貨品進口禁令，兩類共14國皆建議額外加徵較低稅率10%；至於針對日本、南韓、中國大陸、印度等46國，建議額外加徵稅率12.5%。不過相關稅制措施未立即公告生效。

USTR於報告中建議依301條款課稅項目不包括已被課徵232關稅產品項目及其零組件，以及倘課稅後會造成美國國內供應短缺的品項等。針對此次公告建議加徵額外關稅，自本日起至7月6日利害關係人可提出評論意見，7月7日召開公聽會，公聽會後5日內利害關係人可提出反駁意見，目前USTR於調查報告或聯邦公報中並未提及最終採行措施會公布的日期。

台美經貿工作小組表示，我國自3月12日美方展開301調查以來即積極與美方溝通，包括提交書面意見、公聽會後反駁意見及雙邊諮商，我國強調未來相關部會將依《貿易法》為管制法源，循我國內跨部會審定程序討論決議後限制輸入強迫勞動貨品，以維護國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。美方在本次301調查報告中肯認我國積極具體承諾，並將我國列為適用較低稅率的16國之中，這顯示ART是因應美方為置換《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法源基礎而展開301調查的有利基礎。

台美經貿工作小組強調，我方與美方持續保持緊密聯繫，我方也是已與美方完成協議的國家，為維護ART爭取的最佳待遇與相對優勢，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。