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AI恐掀失業潮？立委請勞動部提「勞工轉型方案」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委廖偉翔質詢關切AI世代恐掀失業潮。廖偉翔國會辦公室／提供
立委廖偉翔質詢關切AI世代恐掀失業潮。廖偉翔國會辦公室／提供

AI技術快速發展，為產業帶來轉型契機，也引發勞工對工作被取代的憂慮。立委廖偉翔3日於立法院質詢時指出，AI發展攸關勞工權益，政府不能等到勞工失業後才介入，應提前掌握風險、提前協助轉型。

廖偉翔引述國際貨幣基金（IMF）研究指出，全球約四成工作將受到AI影響，已開發國家甚至高達六成。因此，他要求勞動部於兩個月內盤點AI高風險職務，建立「AI職務影響風險地圖」，區分AI輔助型、流程重組型及高替代風險型職務，作為職訓資源配置及就業政策的重要依據。

此外，廖偉翔也要求勞動部全面盤點現階段AI對國內產業及就業市場的衝擊，建立長期監測機制，定期追蹤各產業受AI影響的情況，以作為未來勞動政策、職業訓練及就業服務的重要參考依據。

對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部目前已啟動相關監測工作，預計需要約半年時間蒐集與分析資料，第一期監測結果可望於今年底對外公布。

針對政府推動AI政策，廖偉翔也點出跨部會協調不足的問題。他表示，經濟部補助企業數位轉型、數發部推動AI應用、國發會規劃AI戰略，但勞工若因AI導入面臨工作調整甚至失業，卻只能由勞動部被動收拾後果。

廖偉翔主張，未來政府補助企業導入AI或自動化系統時，應將勞工影響評估及再培訓計畫納入審查機制，要求企業在提升效率的同時，也必須負起人才轉型責任。

他也建議勞動部借鏡新加坡經驗，推動台灣版「企業AI培訓委員會」，由企業、工會與政府共同規劃轉型培訓，避免勞工必須利用下班時間、自掏腰包學習AI技能。

另外，廖偉翔要求勞動部提出「AI高風險職務清單與預警機制」、「企業AI導入與勞工權益揭露指引」、「台灣版企業AI培訓委員會」，以及「將勞工影響評估與再培訓機制納入政府AI補助方案」等配套措施。洪申翰則承諾，將於兩個月內提出相關規劃報告。

廖偉翔強調，政府推動AI發展不能只看見產業升級，也要關心勞工的未來。唯有提前掌握AI對就業市場的衝擊、建立預警及轉型支持機制，才能讓AI真正提升國家競爭力，而非成為勞工焦慮的來源。

AI 失業 勞動部 廖偉翔 立法院

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