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「育嬰留停6+3」增就保負擔 勞動部：先由政府財政挹注
政府推出18項育兒政策，其中父母若均請滿育嬰留停6個月，可分別多領3個月八成薪，父母合計可領育嬰留停津貼達18個月，外界關注是否增加就保負擔。勞動部保險司長陳美女表示，此次的6+3政策會兼顧就保基金財務及政府財政挹注，目前沒有朝調整費率的方向規劃。
立法院社福衛環委員會3日審查《性別平等工作法》修正草案、《就業保險法》修正草案。其中《就保法》修正草案，朝野立委提案總計88案。
立委楊曜質詢問及，針對育兒留職停薪津貼，若保險給付支出增加，導致費率超過現行保險費率，如何因應？
勞動部長洪申翰答詢表示，就保是社會保險，不可無限制支出。如果就保的支出超過平衡費率，有兩種選擇，一種是提高就保費率，另一種是由其他財源挹注。陳美女指出，此次育嬰留停6+3政策，會兼顧就保基金財務及政府財政挹注，目前沒有要朝著調整費率的方向規劃。
楊曜認為，政府財政挹注只能是短期，且脫離保險概念的做法。收多少支多少，才是保險長久的方向。短期政府挹注他不反對，但費率適當調高，才是讓保險永續發展的關鍵，也可以採取分擔方式，由政府提高分攤比例，讓雇主及勞工減輕負擔。
洪申翰回應，會盡力維持就保基金財務狀況及健康，但目前保險還算穩健的情況下，才針對各種保險運用評估。
另外，有關現行「懷孕未滿3個月」相關規定，女性受僱者若流產，可以請產假、雇主不得拒絕也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，但並未要求雇主給薪。
勞動部表示，此次修法將《勞基法》及《性別平等工作法》的假別內容統整拉齊，只要是產假都依法要給薪，因此未來妊娠3個月以下的產假，薪資成本由政府負擔。修法後，女性受僱者妊娠2個月以上未滿3個月流產，或妊娠未滿2個月流產者，都可分別有1周或是5天的有薪產假。
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