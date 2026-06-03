影／不能補助1億又砍14億 盧秀燕為租屋補貼當面拜託中央官員

內政部國土管理署最新規畫，因應「財政收支劃分法」修正後地方財源增加，中央擬自 2027 年（民國 116 年）度起，將租金補貼改為「中央與地方共同分擔」機制。台中市長盧秀燕今天表示，台中市為此將被砍14億元，呼籲中央勿增加地方負擔。

台中市太平區行政中心今揭牌啟用，內政部次長吳堂安受邀與會。他在致詞時表示，太平區行政中心興建，內政部在徐國勇擔任部長任內 ，曾問說最高可補助多少，內政部也因此補助了最高額的1億元。他說，新的行政中心美輪美奐，一樓的托育中心都額滿了，未來地方有何需求，「也可以盡量多向中央反映」。

盧秀燕接過麥克風之後打蛇隨棍上，馬上就提到租金補貼一事，並說這雖然不是在她任內會發生，但目前正在為明年的預算，因此她要替下屆的市長爭取，希望不要砍地方的預算補貼，「總不能補助了1億元卻又砍了14億元」。吳堂安此時在台下，一面看著盧秀燕，一面頻與坐在一旁的國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣交頭接耳，似在解釋些什麼。

盧秀燕說，台中市租屋補助大概有20幾萬戶，一戶補3千到5千元不等，結果明內政部明年要砍14億元，台中市約減少3萬戶的補助。明年不是她擔任市長，但是她要為下一個市長拜託，如果砍了會很麻煩，所以要請次長回去拜託一下。