NCC人事調整引聯想 陳崇樹：經驗傳承、委員人選未定

立委關注NCC代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，昨天行政院核定NCC人事調動，綜規處長溫俊瑜升任主秘，未來是否可能主秘變成代理主委。陳崇樹回應，人事調動是為了因應退休、經驗傳承，至於委員人選，行政院在徵詢人選中，若NCC最後沒有委員，須由行政院、立法院互動協調如何代理一事。

立法院交通委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家通訊傳播委員會（NCC）單位預算。NCC代理主委陳崇樹列席報告並備質詢。

民眾黨立委陳清龍詢問，行政院昨天是否核定NCC人事案，陳崇樹證實確有此事。陳清龍表示，現任主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘、平台處處長詹懿廉調任綜規處處長、北監處處長蔡國棟調任平台處處長等。

陳清龍質疑，陳崇樹任期剩下1個多月，為何會有大幅人事調動，陳崇樹回應，主要增加人員歷練，黃文哲大概應於2027、2028年退休，必須在經驗上傳承。

陳清龍提問行政院提名NCC委員進度，陳崇樹表示，已跟行政院提及此事至少3次，行政院在徵詢人選中。

陳清龍追問，3位委員任期將屆滿，若屆時無委員，NCC將完全停擺，行政院昨天核定NCC人事案，是否可能演變為由主秘來代理主委。陳崇樹指出，根據NCC組織法第5條，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由行政院院長指定委員1人代理主任委員。

陳崇樹表示，NCC過去人事討論，大法官有做出釋字第613號解釋。至於NCC若沒有委員，如何來代理，仍需行政院、立法院兩院互動協調。他強調，8月1日以後NCC的機關首長是誰還是未知數，但人員該做的事情還是會做。