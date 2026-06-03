快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

NCC人事調整引聯想 陳崇樹：經驗傳承、委員人選未定

中央社／ 台北3日電

立委關注NCC代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠任期將於7月31日屆滿，昨天行政院核定NCC人事調動，綜規處長溫俊瑜升任主秘，未來是否可能主秘變成代理主委。陳崇樹回應，人事調動是為了因應退休、經驗傳承，至於委員人選，行政院在徵詢人選中，若NCC最後沒有委員，須由行政院、立法院互動協調如何代理一事。

立法院交通委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家通訊傳播委員會（NCC）單位預算。NCC代理主委陳崇樹列席報告並備質詢。

民眾黨立委陳清龍詢問，行政院昨天是否核定NCC人事案，陳崇樹證實確有此事。陳清龍表示，現任主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘、平台處處長詹懿廉調任綜規處處長、北監處處長蔡國棟調任平台處處長等。

陳清龍質疑，陳崇樹任期剩下1個多月，為何會有大幅人事調動，陳崇樹回應，主要增加人員歷練，黃文哲大概應於2027、2028年退休，必須在經驗上傳承。

陳清龍提問行政院提名NCC委員進度，陳崇樹表示，已跟行政院提及此事至少3次，行政院在徵詢人選中。

陳清龍追問，3位委員任期將屆滿，若屆時無委員，NCC將完全停擺，行政院昨天核定NCC人事案，是否可能演變為由主秘來代理主委。陳崇樹指出，根據NCC組織法第5條，主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由行政院院長指定委員1人代理主任委員。

陳崇樹表示，NCC過去人事討論，大法官有做出釋字第613號解釋。至於NCC若沒有委員，如何來代理，仍需行政院、立法院兩院互動協調。他強調，8月1日以後NCC的機關首長是誰還是未知數，但人員該做的事情還是會做。

陳崇樹 NCC 聯想

延伸閱讀

NCC委員會將「團滅」 立委質疑府院想複製檢察總長模式干預人事

教育經費基準委員會排除教育、家長代表 教育部：財劃法衝擊影響

邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

教育經費基準委員會 資源配置依據

相關新聞

擴大家人失業可領錢、新增照顧津貼？洪申翰：恐加重就保財務負擔

因應少子高齡化，勞動力減少，朝野提案修正「就保法」，有立委提案將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。對此，勞動部長洪申翰憂恐加重就保財務及政府負擔，籲審慎評估修法。

經部補助企業海外布建通路每案最高2000萬元 但排除「這些國家」

經濟部國際貿易署公告，自即日起受理2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

不能補助1億又砍14億 盧秀燕為租屋補貼當面拜託中央官員

內政部國土管理署最新規畫，因應「財政收支劃分法」修正後地方財源增加，中央擬自 2027 年（民國 116 年）度起，將租金補貼改為「中央與地方共同分擔」機制。台中市長盧秀燕今天表示，台中市為此將被砍14億元，呼籲中央勿增加地方負擔。

加密貨幣投資：比特幣與 Solana 如何吸引不同投資者

對加密投資者來說，除了「市場龍頭」比特幣以外，Solana 也備受關注。一方面，比特幣市佔率維持在 60% 左右 ，顯示資金仍集中在最具代表性的加密資產；另一方面，Solana 的開發者活躍度表現突出，目前已處理全球約 44% 的區塊鏈交易 。 簡單來說，兩者的投資定位不同：比特幣更偏向機構採用與金融基礎設施，Solana 則更強調規模、速度與由散戶推動的鏈上活動。 比特幣是什麼比特幣最大的特性是「稀缺性」：它的總供應量固定為 2,100 萬枚，發行速度也會透過約每四年一次的減半機制逐步下降。基於可預測的供應規則，比特幣常被視為對抗法幣貶值與通膨的「數位黃金」，而非追求最高交易速度的區塊鏈。 另一個優勢是安全性與歷史紀錄。自 2009 年推出以來，比特幣已運行超過 15 年，並透過工作量證明（Proof of Work ）維持網路安全。容易被機構投資者、企業財庫與 ETF 市場採用。 但比特幣也有明顯限制。由於基礎層每秒處理交易量只有約 7 筆，交易費用在網路繁忙時可能上升，因此不適合高頻、小額或大量應用場景。 這些限制並不一定削弱比特幣的儲值定位，反而顯示其設計重點不是「快」，

減班休息翻轉未來！再充電計畫持續開放申請

為協助受美國關稅政策及國際情勢影響的企業與勞工，勞動部勞動力發展署持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業穩定營運、留用人才，也支持勞工在減班休息期間持續精進專業技能，減輕工時縮減及薪資減少的影響，共同穩定就業與勞動市場。

碳定價制度關鍵里程碑 企業申報碳費首年收49.7億元

碳費今年進入申報繳費的首年，隨著5月申報季結束，環境部3日公布首年度申報結果，全台240家（461廠）繳交49.7億元，以電子業繳費金額最高，約占50％，其中又以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。