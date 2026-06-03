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加密貨幣投資：比特幣與 Solana 如何吸引不同投資者

撰文／ 卓易霖

示意圖。 圖／Shutterstock 提供
示意圖。 圖／Shutterstock 提供

對加密投資者來說，除了「市場龍頭」比特幣以外，Solana 也備受關注。一方面，比特幣市佔率維持在 60% 左右 ，顯示資金仍集中在最具代表性的加密資產；另一方面，Solana 的開發者活躍度表現突出，目前已處理全球約 44% 的區塊鏈交易 。 簡單來說，兩者的投資定位不同：比特幣更偏向機構採用與金融基礎設施，Solana 則更強調規模、速度與由散戶推動的鏈上活動。

比特幣是什麼
比特幣最大的特性是「稀缺性」：它的總供應量固定為 2,100 萬枚，發行速度也會透過約每四年一次的減半機制逐步下降。基於可預測的供應規則，比特幣常被視為對抗法幣貶值與通膨的「數位黃金」，而非追求最高交易速度的區塊鏈。

另一個優勢是安全性與歷史紀錄。自 2009 年推出以來，比特幣已運行超過 15 年，並透過工作量證明（Proof of Work ）維持網路安全。容易被機構投資者、企業財庫與 ETF 市場採用。 但比特幣也有明顯限制。由於基礎層每秒處理交易量只有約 7 筆，交易費用在網路繁忙時可能上升，因此不適合高頻、小額或大量應用場景。

這些限制並不一定削弱比特幣的儲值定位，反而顯示其設計重點不是「快」，而是安全、去中心化與長期可信度。

Solana 是什麼

示意圖。 圖／Shutterstock 提供
示意圖。 圖／Shutterstock 提供

與比特幣不同，Solana 的定位為DeFi和Dapp，包括 NFT、遊戲、支付與 Web3 應用的高效能平台。Solana 的實際交易速度可達每秒 3,000 筆以上，交易費用通常只有幾分之一美分，明顯低於比特幣；低成本、高速度的特性更適合需要大量互動的應用。

再者，Solana 使用歷史證明（Proof of History）與權益證明（Proof of Stake）的混合機制打破時間同步的瓶頸，使系統無需等待全球節點確認時間，即可在幾毫秒內高效處理數萬筆交易。

不過，過往它曾發生數次嚴重的網路中斷事件，仍是機構法人評估時的隱憂。相比比特幣，Solana 生態系現時更依賴迷因幣等投機活動，因此價格波動與技術風險會更高。

比較比特幣與 Solana

製表：卓易霖
製表：卓易霖

比特幣與 Solana 不一定是互相取代的資產；相反，在同一個投資組合中，比特幣較適合承擔長期儲值與核心配置角色，Solana 則更偏向成長與創新曝險。與其把資金集中在單一加密貨幣上，分散配置也有助降低整體風險。

加密資產波動較高，投資前仍應先評估自己的財務狀況、風險承受度，以及可以承受損失的範圍。

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