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雲林麥寮風機起火 經濟部：同類型1個月內完成巡檢

中央社／ 台北3日電

台電雲林麥寮風力發電機組5月31日起火，經濟部次長賴建信今天表示，經濟部長龔明鑫已指示老舊機組全面清查，同類型76組，台電1個月內完成巡檢，能源署3個月內針對巡檢結果提出精進作業。

立法院經濟委員會上午審查土石採取法部分條文修正草案等案。

台電公司麥寮風場17號機組5月31日中午約12時突然起火，起火原因待釐清。國民黨立委楊瓊瓔在質詢時表示，政府對於風電、光電等綠能裝置容量，只強調成果，卻沒有跟社會大眾交代機組維護使用年限，此次事件發生後，對於能源機組老化週期、維護機制、汰換及安全管理，是否有相關作法。

賴建信表示，經濟部針對老舊機組要求台電全面清查1龔明鑫先前指示，已經在做。同類型76組，要求台電在1個月內巡檢完畢。在如何精進部分，已請能源署3個月內針對巡檢結果，包括維護管理、運轉要求等，提出精進作業。

楊瓊瓔表示，政府一直跟民眾說國內能源「量足價穩」，賴建信說，這是現在目標，也是現在成果，包括冬季部分，天然氣及石油都有Secure（掌握）相關案子。賴建信舉95無鉛汽油為例，在中油幫忙下，目前價位每公升新台幣33.9元，新加波是85.1元，韓國是50.8元。

不過，楊瓊瓔質疑，工業用電最近才漲了5%，會否導致末端通膨，工業成本漲價，量足價穩破功。

賴建信連答3次「不會」，並說，漲價的是工業用天然氣，因為工業用電售價跟成本差異非常大。

麥寮 經濟部 龔明鑫

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