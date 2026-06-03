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經部補助企業海外布建通路每案最高2000萬元 但排除「這些國家」
經濟部國際貿易署公告，自即日起受理2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。
貿易署表示，上述該補助受理至2027年11月30日止。至於企業海外布建國家，除北韓、伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、俄羅斯、白俄羅斯及中國大陸（含港澳）外，其餘國家均屬補助範圍。
貿易署說明，該項補助係為因應國際情勢變化對我國產業之影響，補助企業布建海外通路，以協助開拓多元市場，因此依「經濟部因應國際情勢強化經濟韌性辦法」第9條第2項規定訂定本計畫申請須知，透過諮詢輔導及專案補助方式，協助企業布建海外行銷通路，以提升我國出口之競爭力。
至於補助方式，貿易署表示，符合申請資格之單家企業，補助上限新台幣500萬元。符合申請資格之多家（2家以上）企業聯合申請，補助上限2,000萬元。
貿易署指出，補助對象，須依「出進口廠商登記辦法」向經濟部國際貿易署登記為出進口廠商之公司或商號。多家聯合申請之主導企業須有出進口廠商登記，共同執行企業則不受此限。
貿易署指出，該項補助以「布建海外行銷通路」為主，企業可於計畫中提出具多元、創新、能發揮虛實整合效益之加值作法、新商業模式或整體解決方案(Total Solution)，惟補助範圍排除參展、拓銷團及買主媒合等推廣活動。布建通路態樣：新設展示中心、發貨倉庫、服務(維修)中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等。
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