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減班休息翻轉未來！再充電計畫持續開放申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助受美國關稅政策及國際情勢影響的企業與勞工，勞動部勞動力發展署持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業穩定營運、留用人才，也支持勞工在減班休息期間持續精進專業技能，減輕工時縮減及薪資減少的影響，共同穩定就業與勞動市場。

勞動力發展署提醒，當勞雇雙方協商同意實施減班休息時，企業應主動向地方勞工主管機關（下稱勞工局）通報。

為進一步保障減班休息勞工權益並即時提供相關協助措施，目前已擴大通報管道，除由企業通報外，勞工也可自行檢具勞雇雙方同意實施減少正常工時的協議書，或依勞資爭議處理法申請調解後，據以向地方勞工主管機關提出通報。

經查證確認有減班休息事實並納入通報案件後，勞工即可自行備妥相關文件，向勞動力發展署所屬各分署申請參加本計畫。

勞動力發展署指出，勞工可利用減班休息期間的空檔時間彈性參訓，由分署安排參加分署自辦及委辦的在職訓練課程，或參與勞動力發展數位服務平台提供的各類數位課程。

課程內容多元豐富，包括UX/UI影像處理、3D建築繪圖與彩現製作、太陽能併網型交流配線系統等，勞工可依自身需求選擇適合課程，持續提升職能。勞工完訓後，還可在減班前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申領訓練津貼，每月最高補助16,300元。

另考量企業可能因國際情勢影響生產規模及營業收入，而與員工協議實施減班休息，為支持企業運用減班休息期間培育所需人才，企業可依營運需求規劃辦理訓練課程，且於訓練期間維持整體員工僱用規模達90％以上，即可向分署申請訓練費用補助，最高補助350萬元。

透過訓練協助員工強化專業技能，待產業景氣回穩後，即可迅速投入生產，降低重新招募及培訓成本，協助企業縮短市場調適時間。勞動力發展署呼籲符合本計畫申請資格的勞工及企業把握政府提供的訓練與補助資源，透過提升職能與穩定僱用，共同因應景氣變動，創造勞雇雙贏。

薪資 美國 勞工局

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