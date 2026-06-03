擴大家人失業可領錢、新增照顧津貼？洪申翰：恐加重就保財務負擔

因應少子高齡化，勞動力減少，朝野提案修正「就保法」，有立委提案將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。對此，勞動部長洪申翰憂恐加重就保財務及政府負擔，籲審慎評估修法。

立法院社福衛環委員會3日審查《性別平等工作法》修正草案、《就業保險法》修正草案。其中，「就保法」修正草案，朝野立委提案總計88案。

有立委提案，就保投保薪資分級表與勞工保險脫鉤、延長育嬰留停子女年齡至滿5歲或6歲前，以及雙親領滿6個月給付期間可再延長。

洪申翰表示，為因應國內少子化挑戰，建構安心懷孕、友善生養的環境，勞動部已提出「就保法」條文修正草案，並經行政院5月28日函請立院審議。草案修正重點為：增訂就業保險投保薪資分級表，進而提高級距上限，以提升勞工留停期間的實質薪資替代率。

洪申翰提到，勞動部配合「性工法」修法，將育嬰留停津貼適用子女年齡，延長至6歲期間至該子女滿7歲前。並修正名稱為「育嬰留職停薪津貼」。另在給付期間也增訂，雙親領滿6個月育嬰留停津貼時，得再請領3個月，最長可領9個月的津貼規定。

有立委提案，刪除就業保險65歲以上加保年齡上限、失業給付等待期由14日縮短為7日，也提高「就保法」第12條促進就業經費提撥率。

洪申翰認為，提案有助於保障65歲以上得繼續工作，且尚未領取勞保老年給付，非自願離職一定期間之基本生活保障；縮短失業被保險人領取失業給付之期間；運用「就保法」第12條促進就業經費，可提供各項多元促進就業措施。對於上述提案，勞動部表達支持。

另有立委提案，增列被保險人因「災保法」第85條第2款、第3款、第4款情事之一定離職者為非自願離職事由；未辦理就保業務，請相關機構提供資料及系統連結依據；針對違反「就保法」的投保單位，增訂名譽處分等相關規定。對於前述提案，勞動部表達支持。

針對委員提案，提高育嬰留停津貼及給付標準、延長給付時間、雙親可共享津貼、兩成育嬰留職停薪補助入法、針對特定對象以公務預算加給津貼、照顧孫子女可請領育嬰留停津貼、保險效力自到職日起算、針對特定對象延長失業給付時間。

以及放寬提早就業獎助津貼的保險年資條件、減少提供求職紀錄次數等；將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。

洪申翰表示，上述提案之中，部分提案與現行機制或修法草案已可處理或替代，或涉及與就保積極促進就業的立法意旨有差異，影響勞工求職意願及職涯發展、制度公平性，加重就保財務及政府負擔的面向，勞動部認為需要審慎評估修法。