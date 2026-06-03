快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大家人失業可領錢、新增照顧津貼？洪申翰：恐加重就保財務負擔

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照

因應少子高齡化，勞動力減少，朝野提案修正「就保法」，有立委提案將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。對此，勞動部長洪申翰憂恐加重就保財務及政府負擔，籲審慎評估修法。

立法院社福衛環委員會3日審查《性別平等工作法》修正草案、《就業保險法》修正草案。其中，「就保法」修正草案，朝野立委提案總計88案。

有立委提案，就保投保薪資分級表與勞工保險脫鉤、延長育嬰留停子女年齡至滿5歲或6歲前，以及雙親領滿6個月給付期間可再延長。

洪申翰表示，為因應國內少子化挑戰，建構安心懷孕、友善生養的環境，勞動部已提出「就保法」條文修正草案，並經行政院5月28日函請立院審議。草案修正重點為：增訂就業保險投保薪資分級表，進而提高級距上限，以提升勞工留停期間的實質薪資替代率。

洪申翰提到，勞動部配合「性工法」修法，將育嬰留停津貼適用子女年齡，延長至6歲期間至該子女滿7歲前。並修正名稱為「育嬰留職停薪津貼」。另在給付期間也增訂，雙親領滿6個月育嬰留停津貼時，得再請領3個月，最長可領9個月的津貼規定。

有立委提案，刪除就業保險65歲以上加保年齡上限、失業給付等待期由14日縮短為7日，也提高「就保法」第12條促進就業經費提撥率。

洪申翰認為，提案有助於保障65歲以上得繼續工作，且尚未領取勞保老年給付，非自願離職一定期間之基本生活保障；縮短失業被保險人領取失業給付之期間；運用「就保法」第12條促進就業經費，可提供各項多元促進就業措施。對於上述提案，勞動部表達支持。

另有立委提案，增列被保險人因「災保法」第85條第2款、第3款、第4款情事之一定離職者為非自願離職事由；未辦理就保業務，請相關機構提供資料及系統連結依據；針對違反「就保法」的投保單位，增訂名譽處分等相關規定。對於前述提案，勞動部表達支持。

針對委員提案，提高育嬰留停津貼及給付標準、延長給付時間、雙親可共享津貼、兩成育嬰留職停薪補助入法、針對特定對象以公務預算加給津貼、照顧孫子女可請領育嬰留停津貼、保險效力自到職日起算、針對特定對象延長失業給付時間。

以及放寬提早就業獎助津貼的保險年資條件、減少提供求職紀錄次數等；將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。

洪申翰表示，上述提案之中，部分提案與現行機制或修法草案已可處理或替代，或涉及與就保積極促進就業的立法意旨有差異，影響勞工求職意願及職涯發展、制度公平性，加重就保財務及政府負擔的面向，勞動部認為需要審慎評估修法。

洪申翰 投保薪資 少子化

延伸閱讀

照顧孫子女育嬰留停、育兒遠距工作入法？ 洪申翰：需審慎評估

少子化第一波修法 延長產假、陪產假與留停津貼

超高齡社會 蘇巧慧推政見加碼長照補助、照服員津貼

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

相關新聞

擴大家人失業可領錢、新增照顧津貼？洪申翰：恐加重就保財務負擔

因應少子高齡化，勞動力減少，朝野提案修正「就保法」，有立委提案將民法親屬納入失業給付及職業訓練生活津貼眷屬加發範圍；新增親職假津貼、親職教育假津貼、家庭照顧假津貼、照顧津貼、照顧留停津貼。對此，勞動部長洪申翰憂恐加重就保財務及政府負擔，籲審慎評估修法。

經部補助企業海外布建通路每案最高2000萬元 但排除「這些國家」

經濟部國際貿易署公告，自即日起受理2026年度「補助企業布建海外通路計畫」，業者在海外新設展示中心、發貨倉庫、服務維修中心、分公司、子公司等實體據點，或新增代理商、經銷商等，每家企業上限補助500萬元、企業聯合則可補助2000萬元，但以補助50%為原則，換言之，企業方要相應自籌一半。

照顧孫子女育嬰留停、育兒遠距工作入法？ 洪申翰：需審慎評估

因應少子化，朝野立委提案修正育兒相關「性工法」，有立委提案提高產檢假天數、放寬照顧孫子女可申請育嬰留停、增訂撫育未滿3歲子女得向雇主請求遠距工作、增訂長照假或長照留停。對此，勞動部長洪申翰表示，部分已有現行機制或修法草案可替代、部分難執行，需審慎評估修法。

減班休息翻轉未來！再充電計畫持續開放申請

為協助受美國關稅政策及國際情勢影響的企業與勞工，勞動部勞動力發展署持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業穩定營運、留用人才，也支持勞工在減班休息期間持續精進專業技能，減輕工時縮減及薪資減少的影響，共同穩定就業與勞動市場。

碳定價制度關鍵里程碑 企業申報碳費首年收49.7億元

碳費今年進入申報繳費的首年，隨著5月申報季結束，環境部3日公布首年度申報結果，全台240家（461廠）繳交49.7億元，以電子業繳費金額最高，約占50％，其中又以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。

上海收緊工業用地管制 資誠：恐成各地效仿風向球

上海市近期收緊工業用地管理。根據5月20日發布的《上海市工業用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場管理辦法（試行）》，未來工業用地使用權轉讓須先取得區政府同意，廠房出租也必須符合當地產業發展方向及園區規劃，並接受政府監管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。