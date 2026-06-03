碳定價制度關鍵里程碑 企業申報碳費首年收49.7億元

碳費今年進入申報繳費的首年，隨著5月申報季結束，環境部3日公布首年度申報結果，全台240家（461廠）繳交49.7億元，以電子業繳費金額最高，約占50％，其中又以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。

依據《碳費收費辦法》規定，事業應於每年5月底前依其前一年度溫室氣體排放量計算並繳納碳費，今年首期碳費徵收因適逢週日，故6月1日為繳費的最後一天，環境部初步統計繳費結果，461廠收費對象（合計240家企業）均全數完成繳費，總額達49.7億元。

環境部長彭啓明表示，碳費徵收工作的順利完成，不僅為我國碳定價機制迎來歷史性的關鍵里程碑，更展現了國內各大企業實踐減碳承諾，與政府攜手邁向2050淨零排放之決心。

環境部分析各行業別碳費繳納情形，以電子業（含半導體、印刷電路板、液晶面板及其他電子零組件製造業等，191廠）繳費金額最高約占50％，其次依序則為石化業（118廠）20％、電力業（23廠）14％、鋼鐵業（47廠）9％，與其他行業（82廠）7％。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，感謝產業界的全力配合與各部會協助，讓首期碳費能全數如期完成繳費，碳費雖然有緩繳與分期繳納的機制，但都沒有事業因中東情勢影響或其他不可抗力因素來向本部申請展延碳費繳費期限，或是申請分期繳費。

環境部提醒，首期碳費申報繳費雖已全數完成，但後續的自主減量計畫執行進度追蹤與實地查核才是確保國家階段性減量目標如期達成的關鍵工作。環境部呼籲，企業唯有真正落實減碳承諾，才是長期降低碳費成本、立足國際市場的唯一解方。環境部也將持續秉持公正、透明與輔導並重的原則，在減碳的路途上與產業並肩前行。