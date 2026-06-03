照顧孫子女育嬰留停、育兒遠距工作入法？ 洪申翰：需審慎評估

因應少子化，朝野立委提案修正育兒相關「性工法」，有立委提案提高產檢假天數、放寬照顧孫子女可申請育嬰留停、增訂撫育未滿3歲子女得向雇主請求遠距工作、增訂長照假或長照留停。對此，勞動部長洪申翰表示，部分已有現行機制或修法草案可替代、部分難執行，需審慎評估修法。

立法院社福衛環委員會3日審查「性別平等工作法」修正草案、「就業保險法」修正草案。其中，《性工法》修正草案，朝野立委提案總計100案，其中包括：延長產假週數、修訂陪產檢及陪產假天數、延長育嬰留停子女年齡、增訂親職假、增訂雇主辦理托兒設施或措施之租稅減免。

洪申翰表示，面對少子女化挑戰，希望在孕產、養兒育女、友善職場等方面提供支持，勞動部已經提出《性工法》條文修正草案，並經行政院在5月28號函請立院審議。草案修正重點，是延長4周產假增至12周，恢復健康的受僱者可依意願提前申請銷假。

洪申翰說，針對雇主依《勞基法》第50條第2項所增加應給付之產假天數，及任職未滿六個月流產產假之薪資，由政府負擔。另外，放寬配偶的陪產檢及陪產假，由7天增加一倍修正為14日，以鼓勵共同育兒。

他提到，此次延長育嬰留停子女年齡至6歲，期間至該子女滿7歲為止，並修正名稱為「育兒留職停薪」。另外，也將現行以日為單位的30日彈性育嬰留停，調整為受僱者有6歲以下子女因生病、停托、停課、預防接種、疫苗或其他事由須由親自照顧者，可以申請育兒假共60日。

洪申翰指出，育兒假之日數及津貼請領，併入育嬰留職停薪期間及津貼計算。雇主提供托兒設施或措施者，得就該支出金額之200%限度內，自其支出當年度所得額中減除，透過獎勵租稅減免的方式來提升雇主辦理托育服務之意願。

另有立委提案提高產檢假天數，包括陪產檢及陪產假更名為生產準備假、放寬照顧孫子女可申請育嬰留停、增訂撫育未滿3歲子女得向雇主請求遠距工作、增訂長期照顧假或留職停薪、針對求職者遭受性別及性傾向差別待遇增訂申訴與違法公布，還有生理假未逾6日不併入病假並發給全薪。

洪申翰表示，前述相關部分提案，現行機制或修法草案已可替代，或涉及到中高齡就業職涯的發展、部分行業較難執行，所以勞動部認為需要審慎。此外，延長育兒減少工時子女年齡，及補貼或照給薪資部分，將於政策執行期間評估企業與勞工執行狀況，先用獎勵計畫來執行。