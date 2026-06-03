上海收緊工業用地管制 資誠：恐成各地效仿風向球

上海市近期收緊工業用地管理。根據5月20日發布的《上海市工業用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場管理辦法（試行）》，未來工業用地使用權轉讓須先取得區政府同意，廠房出租也必須符合當地產業發展方向及園區規劃，並接受政府監管。

資誠稅務法律服務營運長段士良表示，上海部分地區過去雖已對工業用地轉讓設有管制，但此次新辦法正式上路後，台商轉讓或出租廠房的難度將進一步提高，尤其轉讓對象須經政府同意，將壓縮市場交易空間，可能使廠房轉讓價格及租金水準面臨下修壓力。

段士良指出，新規也明定不得透過股權轉讓等方式進行工業地產炒作或擾亂市場秩序。然而，許多台商過去出售大陸廠房時，通常是透過股權交易方式進行，因此新規未來如何認定與執行，將為相關交易增添不確定性。

他提醒，上海向來具有政策指標意義，此次工業用地管理措施不排除成為其他地區跟進的參考方向，台商若有出售、出租廠房或調整資產布局規劃，應持續關注法規變化，及早評估可能影響，降低未來經營風險。