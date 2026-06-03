NCC委員會將「團滅」 立委質疑府院想複製檢察總長模式干預人事

國家通訊傳播委員會（NCC）現任三位委員任期將在今年7月31日屆滿，目前業界盛傳，因行政院找不到適合的NCC委員人選，8月1日起NCC委員會將「團滅」。NCC代理主委陳崇樹今（3）日在立法院回應民眾黨立委陳清龍質詢時也坦言委員會將出現「無委員可代理」的困境。陳清龍則質疑執政黨想複製「檢察總長模式」，任意指定主秘等官員代理主委職務，將重挫NCC獨立機關的地位和可信度。

NCC近期通過新人事案，將由綜規處長溫俊瑜升任主秘，現任主委黃文哲轉任參事。立委質疑，NCC委員7月底全數歸零後，將發生總統府隨意指任主秘代理主委的現象。陳崇樹表示，按照法規只能由委員代理主委，「但法規也沒說沒有委員的時候該怎麼辦」，被立委質疑法規空白可能被用來複製「檢察總長模式」，將手伸進獨立機關干預人事，屆時將重傷NCC獨立機關的地位。

NCC委員至少七人，每隔兩年交互提名三、四位委員，但原本在2024年底就要準備提名新委員，卻爆發主委提名人資格爭議，最後行政院在2025年7月底重新提名四名委員，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委，但在11月被立法院全數否決。

至今將近兩年，NCC多數重要議案全數停擺，有關NCC組織法第九條第二項相關的範圍、104項業務必須要委員會議決議後才能執行，包括換照、裁罰、申設、營運計畫變更等都停擺，目前台灣數十個頻道和廣播電台「合理違法播出」，許多有線電視系統商無法依法更換董監事。