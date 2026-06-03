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循環法建構沙盒 加速產業創新

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

立法院昨（2）日三讀《資源循環推動法》，環境部表示，這象徵台灣從過去的「廢棄物管理」邁向「資源循環」新階段。循環法建立創新實驗沙盒制度，讓循環技術及創新商業模式可在受控環境下驗證，加速技術發展與產業創新。

環境部表示，因應資源耗竭、全球氣候變遷及國際綠色供應鏈轉型趨勢，透過制度改革與跨部會合作，推動產業從傳統線性經濟轉向循環經濟。

未來政府將優先採購循環產品，鼓勵企業投入循環採購，以擴大市場需求。

環境部表示，資源循環不僅是淨零轉型重要基礎，也攸關國家韌性與產業競爭力。後續將推動相關子法及配套措施，持續與地方政府、產業以及民間團體合作，逐步完善循環體系，朝「資源循環零廢棄」目標邁進。

此外，資源循環雙法在循環法三讀後，還缺一塊拼圖：《廢棄物清理法》仍待立法院三讀通過。

廢清法主要是「補強四大鋼鐵防線」，包括「科技執法」，導入智慧監控，讓環保犯罪無所遁形；「源頭溯責」，針對新興廢棄物建立完整責任鏈；「事權統一」，解決十個部會痛點，全面強化流向追蹤；「環境正義」，嚴懲環境犯罪，完善債權保障。

環境部 立法院

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