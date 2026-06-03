循環法三讀催動「轉廢為金」提供金融支持、租稅優惠

立法院昨（2）日三讀通過《資源循環推動法》，環境部表示，台灣循環新時代啟動。循環法透過獎勵投資資源循環措施，給予金融支持、提供租稅優惠，促使業者「轉廢為金」。

環境部推動資源循環雙法，循環法代表「胡蘿蔔」，提供獎勵促進循環產業發展，昨日完成三讀；另外《廢棄物清理法》則扮演「棍子」，擴大納管廢棄物，並提高非法棄置罰則，立法院已初審過關，尚待三讀。

環境部表示，未來將以源頭減量、資源循環為核心，建立產品全生命周期管理制度，包含從設計、生產、使用到回收再利用，推動循環經濟發展，作為達成2050淨零排放的重要法制基礎。

循環法原名「資源回收再利用法」，此次修法是2002年制定以來最大翻修，包括提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購及相關獎勵機制。

三讀條文明定，中央主管機關應規劃產品及營建工程的「綠色設計」原則，內容包括使用單一、易於分解、拆解或資源循環之材質、使用一定比率或數量之再生粒料等六類項目；中央主管機關應就「綠色設計」原則內容、項目等訂定準則。

三讀條文指出，為促進資源循環產業發展，事業投資於循環利用及循環永續管理之研究發展、人才培育及設備購買支出金額，可依相關稅法、《產業創新條例》或其他法律規定減免稅捐。

同時也規定主管機關可協調有關機關、金融機構及信用保證機構，針對事業投資於資源循環各項措施，優先給予融資管道及信用保證。

針對國家整體循環戰略，三讀條文規定，國家整體資源循環計畫，每五年檢查一次，每年編寫資源循環推動成果報告，報請行政院核定，對外公開。