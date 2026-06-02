5月男性申請育嬰留職停薪新制比例首度超過女性 首季雇主獎勵金入帳

勞動部推動「以日申請」的彈性育嬰留職停薪新制，根據最新5月份統計，累計申請人數已經逼近1.2萬人、申請筆數更衝破2.4萬筆。更重要的是，5月份單月「男性申請」的比重首度超越女性，達到50.3%，打破過去育嬰留停多由女性申請的傳統刻板印象。

勞動部表示，為了打造友善的育兒職場環境，新制特別允許勞工改以更具彈性的「天數」來申請育嬰留停。

這項貼心的制度調整明顯切中勞工實際需求，5月份不論是申請人數還是總筆數，占比都較4月持續成長，反映出彈性育嬰留停非常實用，更有效提升了男性共同育兒的意願，讓更多爸爸能與伴侶並肩分享育兒的甜蜜與責任。

根據勞動部統計，截至2026年5月為止，累計申請人數達11,950人，占了總育嬰留停人數的26.1%。累計申請筆數高達24,624筆，占總筆數的40.9%。

此外，5月單月男性申辦比重衝到50.3%，首度超越女性。若看整體累計，男性比重也拉高到48.4%，與女性（51.6%）比例漸趨平衡，顯示雙親共同分擔育兒照顧已漸普及。

為了鼓勵小微型企業雇主支持員工申辦彈性育兒職場，勞動部祭出「按以日申請日數，每日補助雇主1,000元」的獎勵金，而且採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。

據統計，2026年第1季符合獎勵資格的企業共有989家。其中，符合資格的236家雇主，已在勞保局官網線上登錄了金融帳戶，總計近200萬元的獎勵金，5月27日直接入帳。另還有七成多合格雇主因「尚未登錄帳戶資料」，導致獎勵金暫時無法直接撥款，計753家。

勞保局近日將會主動發函提醒這753家雇主，請老闆們趕快到勞保局官網線上登錄公司金融帳戶，這個帳戶一經登錄，日後皆可適用，方便獎勵金能順利、快速地直接入帳。