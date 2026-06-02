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印度4邦代表團來訪 經濟部：台印供應鏈合作空間大

中央社／ 台北2日電

印度4個邦政府次長級高層來台並參與「2026台灣-印度投資夥伴論壇」。經濟部投資促進司代理司長呂貞慧表示，印度正加速建立完整半導體供應鏈，台印雙方在供應鏈整合上有巨大合作空間，印度「黃金十年」是台商不容錯過的重要機會。

經濟部投資促進司與印度台北協會主辦「2026台灣-印度投資夥伴論壇」於今天下午登場，邀請印度4個邦政府次長級高層來台，包括安德拉邦 （AndhraPradesh）、泰倫加納邦 （Telangana）、坦米爾那都邦（Tamil Nadu）、卡納塔卡邦 （Karnataka）；北方邦（Uttar Pradesh）代表則透過視訊與會，向台灣企業分享投資政策及重點產業布局方向，共計有超過100家企業、130位產業代表參加。

呂貞慧致詞表示，近年全球商業環境迅速變化，在全球供應鏈重組的新局勢下，印度成為最有潛力的投資目的地之一。

呂貞慧說，在「印度製造」政策推動下，印度正加速建立完整的電子製造與半導體供應鏈，深化與台灣產業合作，目前也有愈來愈多台灣指標性企業在印度擴大投資，雙方在電子製造或供應鏈整合上都有巨大合作空間，印度「黃金十年」將是全球變局下台商不容錯過的重要布局機會。

印度台北協會會長德寧瀚（Ninad Deshpande）表示，產業核心議題已不再侷限於技術研發，更在於產品將「在哪裡製造」以及「與誰合作製造」，成本已不再是唯一的考量指標，「韌性」與「信任」更是關鍵。印度與台灣在全球科技供應鏈中具有高度互補性，台灣在半導體、電子製造及精密工程領域居於領先地位，印度則具備人才、快速成長的數位經濟、廣大內需市場，以及值得信賴的投資生態系統。

德寧瀚提到，雙方合作已從傳統製造延伸至AI、半導體、電子與智慧製造。全球AI基礎設施投資的成長，加速全球產業轉型與供應鏈重組，將進一步加強印台在先進科技領域的合作。

印度 經濟部

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