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中經院：美菲合作升溫 台商近年加速布局菲律賓

中央社／ 台北2日電

過去菲律賓並非台商布局東南亞的熱門選項，不過中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈指出，美國力挺菲律賓的態勢明確，且菲律賓符合歐美客戶對供應鏈去中化、去風險化的要求，近年台商對菲律賓投資布局顯著成長。

中華經濟研究院台灣東協研究中心今天舉辦「美國川普政府關稅政策一周年－對東協供應鏈與AI發展之影響與台商投資新趨勢」研討會，聚焦台商對東南亞投資現況及趨勢分析。

徐遵慈表示，COVID-19疫情後，台灣對菲律賓投資金額呈現上漲趨勢，2025年達到2.57億美元，為近期新高，今年前4月投資力道也相當強勁；儘管台商對菲律賓投資總額和台商長期投資熱點越南有大幅落差，但確實看到台商對投資菲律賓意願增加的趨勢，「台商意識到，菲律賓將來在跟美國合作、尤其非中供應鏈，有特別的優勢」。

徐遵慈直言，團隊訪談逾10家廠商時，多家業者提到，美國客戶要求赴菲律賓設廠或擴廠，以供應美國市場。

徐遵慈指出，台商在菲律賓的製造業投資以電子及半導體封測產業為主，近年打入美國AI資料中心（AIDC）供應鏈。投資集中於馬尼拉、卡拉巴松和中呂宋等3地，已逐漸形成產業聚落。

至於菲律賓優勢與劣勢，徐遵慈分析，優勢方面，菲律賓具備年輕勞動人口、英語能力強；成熟的經濟特區規劃與一站式投資程序；與台灣距離近，且符合歐美客戶對供應鏈去風險化／去中國化的要求；CREATE MORE法案（企業復甦租稅獎勵－重振經濟機會最大化法）將企業所得稅降至20%，電費扣稅優惠提高至100%。

劣勢部分，菲律賓缺乏高階和先進製程人才；電價相對東南亞其他國家高昂；原物料高度依賴進口；以及政策變動風險，引發外商對於政策延續性的擔憂。

KPMG安侯企管客戶成長與數位創新服務協理張奕虹分析，東南亞AI發展非常快速，其中新加坡可說是東南亞的AI科技樞紐，以新加坡為中心，外溢至周邊，如馬來西亞明顯受益，投資速度、力道都在擴張。

張奕虹表示，東南亞已不再只是「China+1」的替代生產基地。過去企業赴東南亞投資，多著眼於低成本優勢；近年隨川普重返白宮、各國法規調整及地緣政治變化，企業更重視供應鏈韌性。

她指出，東南亞投資已從過去偏重後端組裝與測試，逐步向前延伸至服務與技術提供領域，雖仍在發展階段，但趨勢已相當明顯。

中經院 菲律賓

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