壓榨需求續強 黃豆價格具中期支撐

黃豆市場上周受到黃豆油出口貿易量下滑、壓榨需求轉強，以及亞洲與南美供需調整等多重因素影響，整體走勢偏向震盪整理，但價格仍具一定支撐。街口投信表示，目前市場對供需結構變化的敏感度，已高於單純產量數據，尤其壓榨利潤與出口節奏的變動，正成為影響黃豆價格的重要關鍵。

根據市場統計，全球前五大黃豆油出口國在2025/26年度前七個月的黃豆油出口總量約為555萬噸，較去年同期減少13%，顯示國際植物油供需仍不穩定，部分買盤延後且終端需求略有轉弱。不過，由於黃豆油與豆粕加工價值維持相對高檔，壓榨廠採購意願仍強，進一步帶動黃豆原料需求。街口投信認為，壓榨需求的持續增長，將有助於提供黃豆價格下檔支撐，但短期市場仍容易因供需消息反覆震盪。

在新作供應方面，美國農業部（USDA）最新每周作物進度報告顯示，截至5月24日，美國黃豆播種進度已達79%，高於去年同期的75%，亦明顯優於過去五年平均的68%。若後續天氣條件持續良好，市場焦點將逐步由舊作供應轉向新作增產預期，進而壓抑遠月期貨合約漲勢。

街口投信表示，目前市場也同步消化美國黃豆、玉米及其他農產品供需預估調整，若後續壓榨與出口需求未同步提升，黃豆價格將持續在利多與利空之間震盪整理。對黃豆市場而言，真正能推升價格的關鍵，除了播種面積外，更重要的是後續是否出現天氣風險、壓榨需求擴張，或出口裝船量顯著回升。在上述條件尚未完全明朗前，市場仍可能維持區間整理格局。

此外，亞洲與南美需求動向亦值得留意。越南近期為強化飼料安全，提高穀物與黃豆進口量，顯示部分亞洲買家仍積極回補庫存，對黃豆及相關產品形成穩定需求。另一方面，巴西豆粕出口持續高於去年同期，反映南美壓榨與外銷動能依舊強勁，全球飼料與蛋白需求並未明顯降溫。

值得注意的是，肯亞近年積極擴大向日葵生產，以降低對進口食用油的依賴，顯示部分新興市場正逐步調整油脂來源結構。街口投信指出，長期而言，此趨勢可能改變全球植物油與油籽的貿易流向，並對黃豆油市場供需產生新的影響。

展望未來，黃豆市場仍將受到美國新作播種進度、南美壓榨與出口節奏，以及中國採購需求是否延續等因素牽動。街口投信認為，在缺乏新的天氣風險或大規模出口利多刺激下，黃豆價格短線上漲動能可能相對有限。不過，在黃豆油與豆粕加工需求維持強勢背景下，黃豆價格仍具一定程度的中期支撐。