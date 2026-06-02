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搶Computex商機 印度四邦次長訪台卡位供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

台北國際電腦展（Computex）今起登場，印度台北協會與經濟部投資促進司在台北共同主辦「2026台灣－印度投資夥伴論壇」，有四邦次長來台與會，印度台北協會代表德寧瀚在開幕致詞指出，印度與台灣在全球科技供應鏈具有高度互補性，台灣有高科技技術，印度有人才、市場，雙方合作已從傳統製造延伸至AI、半導體、電子與智慧製造。

印度台北協會發布新聞稿指出，2026台灣－印度投資夥伴論壇共吸引超過100家企業、130位產業代表參與，現場完成40場一對一商務洽談。

德寧瀚表示，台灣在半導體、電子製造及精密工程領域居於領先地位，而印度則具備豐沛的人才、快速成長的數位經濟、廣大的內需市場，以及值得信賴的投資生態系統，雙方合作已從傳統製造延伸至AI、半導體、電子與智慧製造。全球AI基礎設施投資的增長，正加速全球的產業轉型與供應鏈重組，這將進一步加強印台在先進科技領域的合作；本次論壇旨在深化政府與企業間的互動，並為雙方打造更具韌性與競爭力的科技供應鏈夥伴關係奠定重要基礎。

印度台北協會表示，論壇首次集結印度四重點產業邦次長級官員，創下最高層級紀錄，突顯印度地方政府對與台灣產業對接的高度重視。親自訪台的高階官員代表包括：安德拉邦（Andhra Pradesh）資訊科技及電子暨通訊部次長Bhaskar Katamneni、泰倫加納邦（Telangana）投資處執行長Nikhil Chakravarthi、泰米爾納度邦（Tamil Nadu）投資處執行長Deepak Jacob、卡納塔卡邦（Karnataka）產業發展局局長Khushboo Goel Chowdhary；此外，北方邦（Uttar Pradesh）投資處執行長兼產業次長Vijay Kiran Anand透過視訊參與會議。

印度台北協會指出，安德拉邦是印度東岸製造出口與資料中心擴張樞紐，泰倫加納邦為AI研發與半導體設計及GCC（全球能力中心）聚落，泰米爾納度邦作為電子製造與EMS供應鏈在地化生產基地，卡納塔卡邦是半導體設計、AI研發與高階科技服務聚落，北方邦則是新興電子製造與OSAT封測供應鏈擴張基地。

Computex 印度 半導體

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