爭取次年碳費優惠 普華：企業6月底前提出自主減量計畫申請

國內碳費每公噸300元，通過自主減量計畫可享優惠價，企業在首度繳交碳費後，對於「碳有價」的感受更直接，明年繳碳費想省錢，今年6月30日以前提出自主減畫計畫申請，獲得環境部的核定後，次年度可適用優惠費率。

資誠普華綠色科技指出，依環境部統計，本年度（2026）共430廠提出自主減量計畫申請，審查通過403廠，其中適用優惠費率A計64廠（適用優惠費率每公噸NTD$50）、優惠費率B為339廠（適用優惠費率NTD$100），本年度（2026）碳費收入約新台幣45億元。

根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」規定，事業應於每年4月30日前向中央主管機關提交前一年度的自主減量計畫執行進度報告（以下簡稱執行報告），並於每年5月底前繳納前一年度碳費。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲表示，隨著我國碳費制度正式進入實質徵收階段，企業減碳規劃已由中長期策略轉為直接影響營運成本的重要因素，在第一次繳交碳費後企業對「碳有價」的感受應更為直接，企業若有意加大減碳力道，可在妥適規劃後於2026年6月30日前提出自主減量計畫申請（初次或修訂），經環境部審查核定後，方可於次年度適用優惠費率；若未於期限內提出則適用年度最少需再往後一年。

從目前實務觀察，主管機關對自主減量計畫審查標準已逐步明確，特別強調數據合理性與減量措施的可驗證性。企業除需確保排放邊界與盤查資料一致、減量目標符合指定路徑外，更需建立完整的佐證與追蹤機制，以支撐計畫內容。

普華指出，企業也可申請「高碳洩漏風險認定」。依《碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則》第七條規定，企業須於每年1月31日前透過系統申請並併同公文送件。經認定後，除可適用自主減量計畫優惠費率外，亦可藉由排放量調整係數機制（如第一期係數0.2），進一步降低碳費負擔。

除計畫申請外，普華表示，後續「執行進度報告」已成影響優惠費率持續適用的關鍵。依規定，企業每年須提交各項減量措施的執行進度與證明文件，且佐證資料需能「充分證明」實際執行情形符合原計畫規劃。

在實務輔導經驗中，「現場施工未完整留存影像紀錄」為常見缺口之一，由於許多企業在設備改造或工程執行過程中，未即時保存施工或改善前後照片，導致日後無法證明減量措施實際發生，進而影響查核結果與優惠費率適用資格。因此，企業應在計畫啟動初期即建立標準化佐證蒐集流程，尤其列入自主減量計畫中的工程或作業。