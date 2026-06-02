想少繳碳費？資誠籲企業把握6月底前送自主減量計畫

碳費開徵後，企業若想適用較低碳費費率，必須把握今年6月30日前提出自主減量計畫。 資誠指出，企業完成首次碳費繳納後，對「碳有價」的成本壓力將更有感，若錯過申請期限，最快也要再延後一年才能適用優惠費率。

據環境部統計，2026年共有430家工廠申請自主減量計畫，其中403家獲准通過，包括64家適用每公噸二氧化碳50元的優惠費率A，以及339家適用每公噸100元的優惠費率B，預估今年碳費收入約45億元。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲表示，隨著碳費制度正式上路，減碳已不再只是企業的長期永續目標，而是直接影響營運成本的重要課題。企業若計畫提高減碳力道，可在2026年6月30日前提出自主減量計畫的新申請或修正申請，經環境部核定後，次年度即可適用優惠費率。

他指出，目前主管機關對自主減量計畫的審查標準已逐漸明確，重點在於排放數據是否合理，以及減量措施是否具備可驗證性。企業除須確保排放盤查資料與計畫內容一致，也要建立完整的佐證與追蹤機制，證明減量措施確實執行。

此外，企業也可評估申請「高碳洩漏風險認定」。依規定，企業須於每年1月31日前提出申請，經認定後除可適用自主減量計畫優惠費率外，還能透過排放量調整係數進一步降低碳費負擔。

資誠提醒，自主減量計畫獲核定後，企業每年仍須提出執行進度報告及相關證明文件，才能持續適用優惠費率。其中，設備改善或工程施作過程若未完整保存施工照片、改善前後對照紀錄等資料，可能導致減量成果無法被認定，影響後續優惠資格。

隨著企業減碳需求升溫，再生能源採購也成為重要減量工具。不過，企業必須妥善保存再生能源憑證、轉供證明及相關使用紀錄，以證明實際減量成效。資誠建議，再生能源策略應結合用電需求、財務效益及碳費制度整體規劃，而非僅以採購綠電為考量。

李宗哲表示，台灣碳費制度已與國際供應鏈減碳要求、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及企業淨零目標緊密連結，企業應及早將碳管理納入營運決策，除可降低碳費支出，也有助因應未來總量管制與碳交易制度（ETS）上路。