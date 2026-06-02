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滙豐：估台灣出口再旺2至3年 下半年美元維持強勢

中央社／ 台北2日電

滙豐銀行今天表示，全球經濟因能源危機出現挑戰，但台灣受惠於半導體出口表現，能負擔得起能源價格上升的成本，今年仍可能是成長最快速的主要經濟體，且未來2到3年出口仍將維持強勁成長。

滙豐（台灣）商業銀行今天舉行亞洲2026年中經濟展望記者會。滙豐集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）提到，今年全球經濟遭遇一場能源危機，帶來一些挑戰和顛簸，台灣相對其他經濟體而言，比較沒有受到能源危機的影響，但包括歐洲及部分亞洲地區，經濟都受到非常大的衝擊。

范力民表示，儘管全球經濟因地緣政治風險面對極大不確定性，美國經濟依舊具備韌性、成長非常強勁，這是基於資料中心等高科技產業的投資，與出口許多半導體到美國的台灣息息相關。且近年投資主要是由企業本身的獲利作為支柱，而不是債務，相對來說可以走得比較長。

利率走勢方面，范力民認為，美國經濟仍面臨高通膨挑戰，滙豐預期今年利率會穩定持平，但美國聯準會依然有可能因通膨壓力而調升利率，倘若如此，代表美元會變得更強勢、有更多投資進入美國，使得下半年美元維持強勢。

范力民提到，相較美國，歐洲面臨挑戰大、經濟相對脆弱，主要是受到能源依賴進口的影響。亞洲方面，正面與負面震盪並存，包括有利於台灣及南韓的人工智慧（AI）發展，以及能源、美國關稅政策等，尤其能源的震盪會維持較長時間。

范力民直言，即便荷莫茲海峽明天就能夠通行，能源價格依然會維持12個月高檔，主要有3個原因，首先是中東產油國須耗時6個月重啟生產，再者，全球買家會購買石油提高庫存，最後，即便能夠通行，這個航道相對來說仍會維持一定風險，因此價格還是會上升，交通流量相對較低。

范力民提醒，亞洲能源需求非常高，比較過去3年能源進口成本在各經濟體GDP的占比，泰國占比約8%，台灣及南韓占7%。隨著能源價格上升，進口越多能源代表對經濟成長越不利，不過今年出現特別情形，即便台灣及南韓能源進口成本高，受惠於半導體出口表現，仍能負擔得起能源價格上升，但包括泰國、菲律賓、越南、日本等則較不利。

他分析，全球經濟正面臨半導體及能源危機兩大震盪，台灣承受能源危機的負面衝擊，也有半導體的正面影響，且後者的影響遠大於前者，並帶動股市上漲及稅收，均讓台灣賺了非常多錢，政府也能夠透過政策降低能源價格。

他直言，倘若沒有能源危機，台灣的經濟會更好，但反過來說，若沒有半導體蓬勃發展，台灣經濟受到的衝擊將會大非常多，因此現在是在一個很幸運的時間點。

面對美國關稅政策變數，范力民說，台灣半導體出口未受關稅政策影響，然而非半導體的產業就會受到影響。整體而言，台灣出口非常強勁，尤其是半導體等電子及資通產品，但非電子產業相對表現比較不好，呈現「分岔」的情形，主要是全球需求因能源危機疲弱，以及美國加徵關稅等原因所致。

他提到，基於谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟等美國科技4巨頭（Big 4）資本支出延續至2028年，未來2到3年台灣出口仍將維持強勁成長。此外，台灣有可能是今年主要經濟體中成長最快的。

滙豐銀行

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