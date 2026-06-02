台電電力排碳係數降至0.467 經濟部：能源轉型有進展

經濟部能源署2日公布114年度台電電力排碳係數為0.467公斤CO2e/度，較113年下降1.5％，經濟部表示，電力排碳係數持續下降，反映政府推動能源轉型、擴大低碳電力供給及優化火力電力結構已有具體進展。

經濟部自114年起，將台電電力排碳係數另劃分「產業電力排碳係數」為0.466公斤CO2e/度，可供企業進行排放量盤查及揭露時使用，另「民生住宅電力排碳係數」為0.471公斤CO2e/度，適用對象為住宅。

至於全國電力排放係數則是在台電電力排碳係數的基礎上，進一步納入民間綠電自由交易的再生能源直、轉供電量，以呈現更完整的全國用電排放情形，初估114年度全國電力排放係數可降至0.456公斤CO2e/度。