卓揆：中小微產業轉型升級條例政院研擬中 預計9月送立院

行政院長卓榮泰2日出席 Innovex 2026開幕典禮時提到，政府正在推動的AI新十大建設核心目標之一就是在既有硬體優勢基礎上，進一步提升軟體實力，將以量子科技、矽光子、AI 機器人等關鍵技術為發展重點，建構主權 AI 與算力中心，培育50萬名AI人才，帶動超過新台幣1,000億元投資，並推動區域均衡發展。此外，《中小微企業及新創產業轉型升級條例》草案目前正由行政院研擬，預計於9月立法院新會期開始後送交國會審議。

卓榮泰表示，今天參觀 Computex 展區，發現許多展出主題與 Innovex 高度契合，包括人工智慧（AI）、機器人、半導體智慧應用、智慧移動、次世代通訊、數位內容、智慧醫療與數位健康等。這也讓我更加期待，未來在場的新創團隊能夠持續成長茁壯，幾年後從 Innovex 展區走向 Computex 的主舞台。

卓榮泰說，Innovex 的價值正在於此，無論是 AI、半導體還是各種智慧應用，大家在這裡讓全世界看見一個全新創新的起點，愛因斯坦曾說過：「想像力比知識更重要，因為知識是有限的，而想像力能夠涵蓋全世界。」這句話正是 Innovex 最珍貴的精神所在。任何創新從概念到實際應用都需要一段過程，但在這個過程中所孕育的，往往是改變未來人類生活的重要契機。因此，在場的每一位新創夥伴，都是未來科技產業與創新創業領域的重要種子。

卓榮泰表示，今年展會中的台灣主題館，展出內容涵蓋 AI 應用、永續科技、健康科技以及深科技創新等領域，展現台灣年輕世代已經在全球科技產業中找到明確方向，並與台灣產業優勢及國際市場需求接軌，這也是台灣未來發展的重要趨勢。這幾天以來，全球重要科技領袖來到台灣，不論是 NVIDIA、AMD 或 Intel 的高層動向，都受到社會高度關注。這也顯示台灣人民已經把國際科技企業成功的經驗，視為台灣未來發展的重要參考與目標。

卓榮泰提到，台灣擁有台積電（2330）、聯發科（2454）、華碩（2357）、宏碁（2353）、鴻海（2317）等世界級企業，同時也與美光、ASML 等國際企業深化合作，在先進記憶體與半導體設備等領域持續擴大布局，這不僅讓台灣在製造領域保持優勢，也透過完整的產業供應鏈與多元發展，建立產業韌性。賴總統推動的「AI新十大建設」，核心目標之一就是在既有硬體優勢基礎上，進一步提升軟體實力，結合百工百業的智慧應用，打造全民智慧生活圈。

卓榮泰強調，政府將以量子科技、矽光子、AI 機器人等關鍵技術為發展重點，建構主權 AI 與算力中心，培育50萬名AI人才，帶動超過新台幣1,000億元投資，並推動區域均衡發展，讓台灣各縣市都能共享科技產業成長成果。根據最新全球創業環境評比，台灣的創業環境已排名全球第二，在AI應用、解決問題能力及企業永續等多項指標上，也獲得高度肯定，目前台灣已有近1萬家新創企業，政府在推動高科技產業發展的同時，也不會忽略新創產業的重要性。

此外，卓榮泰也說，過去政府推動中小企業轉型升級相關方案，未來將進一步擴大為《中小微企業及新創產業轉型升級條例》，把新創產業納入政策支持範圍，提供更完整的資源與協助。近年來，台灣新創企業在國際競賽與投資市場上表現亮眼。在 SelectUSA 等國際新創競賽中，已有16家台灣團隊獲得全球前三名成績，20家新創企業成功取得重要投資，投資總額達新台幣25.3億元，另有8家企業已在美國設立分公司。

未來，政府將在既有成果基礎上投入更大資源支持產業發展，賴總統已宣布，未來8年將投入新台幣1,000億元預算，支持中小微企業及新創產業轉型升級。《中小微企業及新創產業轉型升級條例》草案目前正由行政院研擬，預計於9月立法院新會期開始後送交國會審議。

卓榮泰說，他相信朝野各界都會支持台灣產業持續升級與創新發展。台灣近年經濟表現亮眼，失業率已降至3.3%，創下26年來新低。今年經濟成長率預估將達9.64%，顯示台灣有能力、有條件在未來創造更高的經濟成長、更高的人均所得以及更多就業機會。在AI快速發展的關鍵時代，新創企業將是驅動未來競爭力與創新活力的重要力量。

最後，他也提到，今天在場有許多優秀的新創夥伴，也許你們就是政府下一個重點投資對象，也可能成為台灣下一家獨角獸企業。政府將以更大的力量與大家站在一起，協助各位在世界舞台上發光發熱，希望透過這次展會，促成更多合作、更多結盟，共同解決問題、發展產業，一起為創新人類生活而努力。