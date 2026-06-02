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韓國、大陸電磁鋼品涉傾銷 財政部最高課49.84%反傾銷稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
財政部初步認定，韓國及中國大陸涉案廠商均有傾銷情形。聯合報系資料照
財政部初步認定，韓國及中國大陸涉案廠商均有傾銷情形。聯合報系資料照

財政部初步認定，自韓國及中國大陸進口的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品涉及傾銷，且已對國內產業造成實質損害。為避免國內業者在調查期間持續受損，財政部2日公告自2026年6月8日起，對相關產品臨時課徵反傾銷稅，為期4個月。

關務署表示，電磁鋼品反傾銷案經財政部關稅稅率審議小組於5月25日審議後，初步認定韓國及中國大陸涉案廠商均有傾銷情形，因此決定先行課徵臨時反傾銷稅。

其中，韓國浦項鋼鐵（POSCO）及相關出口商適用稅率45.68%，其他韓國製造商或出口商適用49.84%；中國大陸所有製造商及出口商則適用26.44%。

關務署指出，該案由國內唯一生產同類產品的中鋼（2002）公司提出申請，主張韓國及中國大陸產品以低價銷售方式進入台灣市場，影響國內產業競爭。經濟部先前已完成產業損害初步調查，認定有合理跡象顯示涉案產品對國內產業造成實質損害，財政部則進一步完成傾銷初步認定。

關務署表示，依規定，財政部須在初步認定公告隔日起60日內完成是否存在傾銷的最後認定。若最終仍認定有傾銷情形，將移請經濟部於40日內完成是否損害國內產業的最終調查。

待經濟部確認對國內產業造成損害後，財政部將於接獲通知後10日內提交關稅稅率審議小組審議。審議時除考量傾銷事實及產業損害情形外，也將評估對國家整體經濟利益的影響，再決定是否正式課徵反傾銷稅。

韓國 反傾銷稅 財政部

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