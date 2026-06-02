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立院拍板再給2年緩衝期 宗教團體不動產審認展延至2028年

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

立法院2日三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》修正案，將宗教團體申請不動產權利歸屬審認期限再延長2年，由原訂2026年6月9日展延至2028年6月9日。內政部提醒，尚未申辦的宗教團體把握最後2年期限，以保障不動產權益。

早年許多宗教團體早年因法令限制，將寺廟、教堂等不動產登記在自然人名下，衍生產權爭議風險。為協助宗教團體取得合法產權，內政部推動暫行條例，讓符合條件的宗教團體可申請確認不動產權利歸屬，並辦理更名登記。

內政部表示，暫行條例施行4年來，已透過放寬文件審查認定原則、降低申請門檻、舉辦說明會、印製宣導資料，以及補助地方政府辦理相關業務等方式，協助宗教團體完成申請作業。

截至目前為止，已有超過900家宗教團體完成權利歸屬審認，協助辦理超過1,000筆不動產更名登記及2,000筆不動產限制登記，有效保障宗教團體財產權益。

內政部提醒，尚未提出申請的宗教團體，應把握此次延長的2年期限，儘速向所在地民政主管機關辦理不動產權利歸屬審認，以維護自身權益，避免因期限屆滿而喪失申請機會。

內政部 立法院

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