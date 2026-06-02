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資源循環推動法三讀 導入綠色設計、企業可減稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院副院長江啓臣敲槌通過「資源循環推動法」修正草案。圖／聯合報系資料照
立法院副院長江啓臣敲槌通過「資源循環推動法」修正草案。圖／聯合報系資料照

立法院會2日三讀修正「資源回收再利用法」，更名為「資源循環推動法」，將管理範疇擴大至產品全生命週期，從設計、生產、使用到回收再利用，同時導入綠色設計、永續消費及建立循環標誌，並建立沙盒機制，以制度設計促進循環經濟發展。

此次修法，為2002年以來制定以來最大幅度修正，立法院初審時新增22條條文，修正30條條文，原條文中的「回收再利用」均改為「循環」，法案名稱也修正為「資源循環推動法」。修法重點包括擴大管理範疇至產品全生命週期，從設計、生產、使用到回收再利用全面納管。

修法內容，包括提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購及相關獎勵機制，建構有利產業轉型與創新發展的制度環境，建立資源循環創新實驗的沙盒機制。

三讀條文明定，中央主管機關應規劃產品及營建工程之「綠色設計」原則，內容包括使用單一、易於分解、拆解或資源循環之材質、使用一定比率或數量之再生粒（材）料等6類項目；中央主管機關應就「綠色設計」原則之內容、項目等，訂定綠色設計準則。

中央主管機關得指定公告「綠色設計」準則指定項目，並核定符合「綠色設計」準則及發給循環標誌；自願遵行「綠色設計」準則，亦可向中央主管機關申請核定並發給循環標誌。

三讀條文指出，為促進資源循環產業發展，事業投資於循環利用及循環永續管理之研究發展、人才培育及設備購買支出金額，得依有關稅法、產業創新條例或其他法律規定減免稅捐。

中央主管機關得協調有關機關、金融機構及信用保證機構，針對事業投資於本法資源循環各項措施，優先給予融資管道及信用保證。

三讀條文規定，國家整體資源循環計畫，每5年檢查1次，每年編寫資源循環推動成果報告，報請行政院核定，對外公開；中央主管機關應組成資源循環推動會，由環境部長擔任召集人，委員任期二年，學者、專家、及環境保護團體代表不得少於1/2，環境保護團體代表不得少於推動會整體之1/4。

罰則部分，三讀條文明定，若違反規避、妨礙或拒絕檢查或提供資料，違反有關清運、貯存方法、設施規範，違反禁限用、許可辦法等規定，處1萬2,000元以上、15萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，情節重大者，處一個月以上、一年以下停工或停業處分。

情節重大者，一年內經二次限期改善仍違反同一規定，或未依規定循環利用再生能源，嚴重汙染環境，或申報不實，或其他主管機關認定情形。修法的強制管制措施及對應的罰則配套，自公布後二年施行；其餘自公布日施行。

立法院

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