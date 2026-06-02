賴總統：預估明年台灣可進入世界前20大經濟體

2026 COMPUTEX今天正式開幕。總統賴清德表示，台股總市值5月攀升至4.95兆美元，成為全球第5大股市市場，主計總處日前也上修今年經濟成長率至9.64%，預估明年台灣可進入世界前20大經濟體，這些經濟果實為科技業、製造業、中小微企業與勞工朋友共同努力，也再次印證台灣已經是全球AI發展不可或缺的關鍵力量。

他同時強調，目前穩定供電至2032年前，不會有問題，政府持續推動第2次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）今天在台北南港展覽館一館舉行開幕典禮。賴總統致詞指出，今年展覽共有來自33個國家、1500家企業參展，規模首度突破6000個攤位，預登參觀者也超過6萬人。他代表政府感謝主辦單位及所有參展廠商，共同為世界帶來這場精彩的盛會。

賴總統表示，今年大會以「AI Together」為主題，除了掌握人工智慧發展趨勢，更傳達一項重要訊息，就是AI發展進入下一階段後，需要全球理念相近且可信賴的夥伴攜手合作。

賴總統表示，過去幾天全球科技領袖齊聚台灣，並陸續宣布加碼投資台灣，這代表全球對台灣技術實力、產業效率以及民主制度所累積的信任，都給予高度肯定。

賴總統指出，政府近年透過投資抵減、優化投資環境及推動晶創台灣方案，歡迎世界各地企業來台投資，共同擘劃下一世代科技藍圖，也已經展現顯著成果。他強調，「當世界愈需要AI，就愈需要一個穩定、可信賴並有能力承擔責任的台灣」。

總統表示，產業繁榮必須建立在穩定基礎上，政府將堅定維護台海和平穩定，致力維持現狀，這不僅是台灣不變的國家政策，也是對全球科技供應鏈最負責任的承諾。

面對全球對算力、先進製程及AI基礎建設需求快速攀升，賴總統表示，政府將在人力、水資源、電力及土地供給等關鍵面向提供支持，成為產業最堅實的後盾。

在人力資源方面，賴總統表示，過去他接任行政院長時，推動通過「外國專業人才延攬及僱用法」，去年也進一步修正、加大與放寬規定，歡迎國際人才來台發展。

水資源方面，賴總統指出，政府推動的珍珠串計畫已接近完成，成功串聯西部廊帶水資源設施，強化跨區域水網聯通與調度能力。未來也將持續擴大再生水、海淡水及伏流水等多元水源供應，降低極端氣候影響，提升科技產業用水韌性。

電力供應方面，賴總統表示，目前台電備轉容量率約為21%，未來1週皆可維持20%以上水準。他強調，穩定供電到2032年以前，都沒有問題，政府將持續推動第2次能源轉型，「讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡」。

在土地供給方面，賴總統表示，國科會與經濟部持續拓展科學園區與產業園區，協助企業根留台灣、布局全球，舉例來說，過去10年全國科學園區新增籌設面積超過1305公頃，目前也正評估未來3至4個製程世代建廠所需用地。

賴總統說，政府未來將透過跨部會協調，規劃優質產業用地，整合交通、環保、生活機能及人才需求，讓台灣不只是提供土地，更是提供完整、可信賴且可永續發展的AI產業生態系。他強調，政府的態度很明確，「歡迎科技產業在台灣生根」，政府會積極面對基礎建設的挑戰，確保台灣成為AI產業安心發展穩健壯大的基地。

賴總統表示，世界對台灣的信任也反映在經濟成果上。主計總處日前再次上修經濟預測，今年第1季經濟成長率達14.55%，創下48年來單季新高；全年經濟成長率也由原先預估的7.71%上修至9.64%，預估明年台灣可進入世界前20大經濟體。

賴總統進一步指出，台灣股市總市值於5月攀升至4.95兆美元，成為全球第5大股市市場，這些成果是來自所有科技產業、製造業、中小微企業與全體勞工朋友的共同努力，也再次印證台灣已經是全球AI發展不可或缺的關鍵力量。

為確保台灣在AI時代維持競爭力，賴總統表示，行政院長卓榮泰正推動「AI新十大建設」，預計於2040年前培育50萬名AI人才；政府也將提出千億計畫，加速中小微企業及傳統產業升級轉型。

賴總統表示，台灣的發展方向是讓科技產業帶動傳統產業、大型企業帶動中小微企業，讓AI應用走進百工百業，讓繁榮成果由全民共享。

此外，賴總統提到，政府日前宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，共提出18項措施，包括規劃推動0至18歲成長津貼，未來每人每月5000元，讓國家的支援陪伴孩子成長。

賴總統最後表示，對外而言，AI成長代表台灣與全球可信賴夥伴共同打造安全、韌性與繁榮的科技未來；對內則是讓產業、家庭與下一代共同分享科技進步成果。

賴總統強調，台灣將持續以創新驅動發展、以合作強化韌性，攜手產業界、學研界及國際夥伴迎接AI時代挑戰與機會，讓台灣成為科技繁榮與社會照顧並進的民主典範。