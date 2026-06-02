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黃仁勳擔心缺電 賴總統：電力供應無虞 科技發展到哪電力就支持到哪

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
總統賴清德出席COMPUTEX 2026開幕典禮。記者鍾張涵／攝影
總統賴清德出席COMPUTEX 2026開幕典禮。記者鍾張涵／攝影

總統賴清德今（2）日上午出席台北國際電腦展，面對全球對台灣先進製程與AI基礎建設的強烈需求，他強調，政府將確保電力等關鍵資源的穩定供應。賴清德強調，目前台電供電穩定，至2032年前皆無問題，政府會持續推動第二次能源轉型，「科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡」，全力打造安心發展基地。

輝達執行長黃仁勳日前提醒台灣需要更多的能源與電力，被媒體問到賴政府保證2032甚至2034年前不缺電時，他回答「Maybe（也許吧）」，引發外界熱議。

賴清德指出，今天台電的備轉容量大約維持在23%左右，且預估未來一周的電力供應備轉容量率也都能保持在20%的水準。他表示，「穩定供應到2032年以前都沒有問題」。政府未來會持續推動第二次能源轉型，以穩健的電力基礎做為產業最堅實的後盾。

除了電力之外，水資源與土地基礎建設也是確保AI產業深耕台灣的關鍵。賴清德說明，政府啟動的「珍珠串計畫」已接近完成，成功串聯起台灣西部的各項水資源設施，強化跨區域水網聯通與靈活調度；未來也會持續擴大再生水、海淡水與伏流水等多元水源，全面提升科技發展用水的韌性。

賴清德說，全球科技領袖齊聚台灣並紛紛加碼，代表對台灣技術實力與民主制度的肯定。他說，當世界愈需要AI，就愈需要一個穩定，可信賴並有能力承擔責任的台灣。

賴清德並重申，主計總處日前調升整體經濟數據，今年第一季經濟成長率預估上調至14.5%，創下48年來單季新高，全年經濟成長率預估值也上修。

賴說，政府將積極面對基礎建設的挑戰，並推動AI應用走進百工百業，讓科技繁榮的成果由全體人民共享。

黃仁勳 賴清德 輝達

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