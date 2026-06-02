【重磅快評】左手除役、右手重啟 民進黨把台電當神？

輝達執行長黃仁勳一番「台灣需要更多電力」的談話激起核電重啟話題，儘管民進黨政府一再強調「2032年前供電無虞」、雙北選將試圖轉移話題到北士科變電所，卻難掩能源政策錯誤之後補破網。只是，民進黨花大錢搞核電廠除役，同時又搞重啟，一組人馬辦兩件完全相反的事，不會精神錯亂？人民納稅錢是拿來這樣花的嗎？

台北市長蔣萬安市長回應民進黨台北市長參選人沈伯洋，稱「沒有能源Energy，怎麼會有穩定的電力Electricity？」，一語突破了民進黨能源政府的盲腸，台灣此刻面臨的問題就是缺電危機，否則行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫等人也沒有必要一再重覆強調「2032年前供電無虞」，但要問的是：2032年之後呢？

時勢所趨，返核已是必然路徑，不僅聯合報系民調有71%民眾支持恢復核能，多數國人不認同民進黨非核家園神主牌，連親綠的台灣勵志協會也作出79%受訪者支持難度更高的「核四啟用」（重啟）。如果不是民進黨走錯路，可以致之？

但民進黨不願直面返核議題，不僅嘴巴拒說，連政策執行也是歪七扭八。總統賴清德在3月間宣布核二、核三廠重啟計畫將送至核安會審議，他還說「若沒有核電，台灣到2032年的電力供應仍能穩定」，但考量到未來經濟發展、AI算力中心的高耗電需求與淨零減碳目標，政府仍須啟動核電重啟程序以備不時之需。

至於新式核能，賴清德不只一次表示「不排除先進核能」，稱未來科技進步至相當程度，能解決傳統核電廠的痛點，台灣不會排斥科技所帶來的便利，他強調是否使用新核能（如核融合或SMR小型模組化反應爐），必須建立在「核安無虞、核廢有解及社會共識」三個基礎上。

奇怪的是，賴清德都說核三核二重啟計畫送核安會審議，不排除接受新式核能。但是到了立委吳思瑤、台市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧人嘴裡，都只剩新式核能，談核三核二重啟就搬出「核安無虞、核廢有解，社會共識」三個基礎，沈、蘇更大力擁抱新式核能，稱既確保核安又能解決核廢料問題。

這種話術的用意非常易懂，就是選將根本不想惹怒反核基本教義派，但新式核能雖在安全防護或運轉體積上有所創新，但只要是透過核反應發電，不論是小型模組化反應爐或核融合，都無法擺脫放射性廢棄物的處理困境，甚至小型模組化反應爐的核廢可能變多，核融合沒有高階核廢料，但仍會產生大量有中低階核廢料，需有特定貯存場進行安全與妥善的管理，並不像沈、蘇說的如此美好。

更不好的消息是，新式核能最快要到2035年才能發出第一度電，台灣此際已面臨AI 算力爆發、低碳需求與綠能卡關等問題，逾半發電仰賴天然氣，用盡洪荒之力，官員興奮宣布目前已能調度到第三季供應無虞，但如此緊張的態勢要持續到2035年以後嗎？看來現階段解方就只剩下具備重啟條件的核二與核三了。

但最大問題還是出在民進黨政府，明明要推動核三核二重啟，甚至有跨黨派民意支持，民進黨政府還是編列預算如期如質推動核三、核二的除役作業，這筆錢來自經濟部核能發展後端營運基金，一年花費60億至80億元辦理除役環評、拆廠技術規劃與安全管制等項目，光是核二、核三機組除役及拆廠成本初估約為300億至400億元，貴得令人咋舌。

如果重啟計畫都已送核安會審議，兩個核電廠重啟已指日可待，試問目前執行除役作業還有什麼實質意義？民眾難道不會有「一腳踩煞車、一腳催油門」的錯覺嗎？經濟部、台電不覺應該要有所調整嗎？核四燃料棒外運，現必又得重購，已害台電慘虧，現在又來左手搞除役，右手辦重啟，台電不是神，但全民還要多付少錢才能結束這場荒謬劇？