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勞動基金4月大賺 收益逾1.1兆元創新高

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

勞動基金今年三月單月收益數創史上最大虧損，勞動部昨公布最新勞動基金運用情形，四月刷新單月最高收益紀錄。新制勞退前四個月收益數為一兆四九一點八億元，平均每人可分紅約八萬元。

勞動部昨公布最新勞動基金運用情形，今年截至四月底止，整體勞動基金規模為八兆三六七八億元，收益數為一兆五三九二億元，與前三月收益相比，四月單月收益數高達一兆一○四七點八億，在三月以虧損三七八六億元創下單月負收益最高紀錄後，四月反而寫下單月收益數新高。

勞金局表示，全球金融市場在歷經三月大幅回檔後四月逐步回穩，但仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾，美伊衝突雖未完全解除，國際油價仍高檔，但部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上ＡＩ相關投資動能延續，全球主要股市多呈反彈。

整體勞動基金規模與績效部分，新制勞退基金規模為五兆四七四七億元，收益率百分之十九點七三；舊制勞退基金規模為一兆一○六二億元，收益率百分之卅一點五五；勞保基金規模為一兆五三七一億元，收益率百分之十七點一九；就保基金規模為一八六五億元，收益率百分之一點二三；勞職保基金規模為三七八億元，收益率百分之○點六六；積欠工資墊償基金規模為二五五億元，收益率百分之十一點五四。

另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為八一四七億元，收益率為百分之十八點○四；受農業部委託管理的農民退休基金規模為二九二億元，收益率為百分之廿二點四八。

勞動部 勞動基金 基金 地緣政治風險 能源政策 貨幣政策

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