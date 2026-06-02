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國票證券遭搜索！陳帝生等3前高層 依特別背信罪偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑朱漢崙／連線報導

國票金控旗下國票證券負責承銷業務的前副總經理陳帝生，涉嫌在離職後轉任公司顧問，又兼職多家上市、櫃公司董事和董事長；新北地檢署昨指揮新北市調查處搜索，約談陳及前董事長王祥文、前總經理張育綺，依證券交易法特別背信罪偵辦。

國票金上周五才完成董事全面改選，針對國票證遭搜索，國票金僅表示有接獲證券子公司通報遭檢調搜索，但並未說明原因。國票證券則已向金管會進行重大事件通報。

檢調調查，陳帝生離職後以顧問身分受聘，為實質公司經理人及員工，卻未開設內部人帳戶，在公司內部簽核流程，與其實際分層權責不相符，實質已直接經手公司業務流程；陳以顧問身分在國票證券主掌承銷業務期間，身兼多家上市、櫃公司董事長或董事職務，但在國票證券上呈聘用陳至國票金的簽呈中，卻完全未揭露相關情事。

據調查，陳帝生轉任顧問後，不僅薪資、職權仍等同副總經理，另擔任桓鼎—KY、佐茂、統量電能、台端等公司的董事或董事長。

二○二二年六月，國票證恰巧與佐茂簽訂財務顧問委任書，為申請上市櫃做準備；另於二○二二、二○二三年與桓鼎—KY的現金增資、無擔保轉換公司債及私募增資案中都是承銷商，因此讓檢調懷疑，當中是否有決策獨立性不足、關係人交易揭露不完全與潛在利益衝突等弊端。

金管會 國票金 國票證券

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