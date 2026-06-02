台股創高！歲入預算 立法院財委會加碼6千億

台股多頭行情一路狂奔，不只投資人荷包賺飽飽，國庫也跟著大進補。台股加權指數昨收盤續創新高，來到四萬五三三七點，終場上漲六○四點，上市櫃總成交量超過一兆八千億元。市場交投熱絡，帶動證交稅收入大幅增加，立法院財政委員會昨決議，增列財政部稅課收入六千億，今年中央政府稅收預算數首度突破三兆元。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨舉行GTC Taipei主題演講、COMPUTEX今天登場，台積電、聯發科領軍上攻，並帶動電腦及周邊設備類股，包括華碩、英業達、仁寶、宏碁、廣達、緯創均亮燈漲停，三大法人總計買超三六七億元。

財委會昨審查中央政府今年度總預算財政部歲入部分，財政部原編列今年中央政府稅課收入為二兆四八○七億元。民進黨立委吳秉叡指出，財政部編列預算時採用經濟成長率百分之二點八的假設，但目前各機構對今年台灣經濟成長率預估已上修至百分之五至八，加上股市交易熱絡，證交稅、期交稅實徵數均大幅增加，因此提案增列五千七百億元稅課收入。

財政部編列預算時，原本推估每日證券交易金額約四二八八億元，但今年以來實際日均成交量已達九千億元，幾乎是原先預估的兩倍以上。

對於財委會決議，財政部長莊翠雲表示，今年一月至四月證券市場日均成交量約九千八百億元，五月更超過一點二兆元，若增列五千七百億元「應該可以」。

朝野立委對增列歲入預算有共識。民進黨立委郭國文表示，提高歲入可更符合實際狀況，也可避免日後出現超徵又引發普發現金爭議；國民黨立委賴士葆也認為，台灣股市成交量短期內仍會維持高檔，建議將相關歲入提案一併處理。

最終經朝野協商後，決議歲入部分稅課收入增列六千億元，相關科目由財政部自行調整。

從稅收統計來看，證交稅已成為今年國庫收入亮點。財政部統計，四月證交稅實徵淨額達五四六億元，較去年同月增加三六八億元、年增兩倍，創歷史單月新高。累計今年一至四月證交稅收已達一七八三億元，較去年同期增加一○三五億元，年增幅達一點四倍，同創歷年同期新高。

若按今年證交稅兩千五百億元預算數來看，前四個月證交稅達成率高達七成一。