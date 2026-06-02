上市公司均薪…日月光最高 台積排第七

臺灣證券交易所昨（1）日公布2025年本國上市公司全體員工平均薪資費用達145.6萬元，年增率6.6%；加計勞健保、退休金、其他員工福利費用的全體員工平均福利則達169萬元，較前一年成長6.3%。在988家本國上市公司中，有將近六成企業員工平均薪資成長。

根據證交所統計，依2025年「平均員工薪資費用」排序，由半導體封測龍頭日月光投控（3711）以每人平均高達628.2萬元的薪資費用奪得桂冠，較前一年大幅增長40%；高速傳輸晶片大廠祥碩（5269）則以565.7萬元居次，年增率達38%。

除半導體核心供應鏈外，電子零組件大廠精成科以487.2萬元位居第三；IC設計龍頭聯發科與瑞昱雖因內部獎金發放周期與結構調整，平均薪資微幅修正，但仍以459.9萬元、451.2萬元的高水準分居第四、第五名。第六至第十依序為聯華、台積電、奇鋐、康霈*、達發。其中台積電409.3萬元。

法人分析，從前十大高薪企業來看，半導體產業依然是絕對主力，強勢占據六席，包含日月光投控、聯發科、台積電、瑞昱、達發、祥碩等六家公司員工平均薪資全部突破370萬元，遠遠高於半導體同產業平均的258萬元。

值得注意的是，傳統產業與生技業異軍突起，在前十名占有二席。食品工業龍頭聯華以429.8萬元的高薪搶進前十名，較去年增長36.8%，更是同業平均86.7萬元的將近五倍。

在平均員工薪酬前20名中，康霈*每股稅後純損0.23元，因仍在研發階段未有獲利呈現虧損，但員工薪資382萬元、年增高達51.6%，遠高於生技同業平均95萬元水準。

證交所指出，台灣資本市場在科技產業帶動下，獲利效益已擴及整體市場。包含電腦及周邊設備業、資訊服務業、電子零組件業、生技醫療業等共計22類產業平均薪資均呈成長趨勢，成長幅度介於0.1%至9.8%。

傳統產業總員工人數成長比率達3.3%，顯著優於整體市場的2.1%。

證交所強調，為進一步提升資訊透明度，預計於6月30日彙總揭露2025年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，內容將包含非主管全時員工人數、薪資總額、平均數及更具指標意義的「薪資中位數」。