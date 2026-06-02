信驊平均員工薪資593萬元 稱冠上櫃

本國上櫃公司2025年度員工薪酬統計資訊昨（1）日揭曉，平均員工薪資費用前十名的公司為信驊（5274）、斐成（3313）、鈊象（3293）、全心投控、原相（3227）、凡甲（3526）、新潤（6186）、久禾光（6498）、能率亞洲，以及鑫聯大投控（3709）。

產業來看，以半導體業、其他業別各占二家最多。「股王」信驊平均員工薪資費用達593.4萬元最高，其次是斐成463.1萬元、鈊象435.2萬元，四到十名平均員工薪資均在300萬元以上。

信驊去年每股稅後純益（EPS）103.92元，薪資也較前一年成長8.7%。斐成去年薪資表現也不俗，不過去年每股稅後虧損0.35元，全年平均員工薪資達463.1萬元，年增125.5％；鈊象去年EPS有38.51元，平均員工薪資435.2萬元，年增8.7%。

統計平均員工薪資在百萬元以上的本國上櫃公司共有358家，較前一年成長。

去年整體市場獲利成長，有不少公司員工加薪，在857家本土上櫃公司中，共512家平均員工薪資成長，占比近六成。

其中又以天能綠電前一年度僅47.4萬元，去年大增218.1%至150.8萬元，直升百萬年薪俱樂部，也是上櫃的「加薪王」。

以產業分析，以文化創意業平均員工薪資達148.4萬元最高，其次半導體業144.7萬元、電器電纜140.1萬元，金融業139.3萬元居第四。