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勞動基金4月大賺破兆元 新制勞退分紅每人平均8萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
受惠於股債齊揚，勞動基金4月大賺破兆元，勞工跟著樂透。 聯合報系資料照
受惠於股債齊揚，勞動基金4月大賺破兆元，勞工跟著樂透。 聯合報系資料照

受惠於股債齊揚，勞動基金4月大賺破兆元，勞工跟著樂透。勞動部昨（1）日公布新制勞退基金4月賺7,610億元，前四月大賺1兆491億元，以目前參與收益分配有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅約8萬元。

另外值得關注的是，受惠於投資效益，截至今年4月，與勞工退休權益息息相關的勞保基金水位首度超過1.5兆元，規模創下史上新高。近年政府透過撥補，加上投資效益良好，讓勞保財務獲得一定支撐。

勞金局統計至4月底，新制勞退基金規模5兆4,747.4億元，收益率19.73%；舊制勞退基金規模為1兆1,061.7億元，收益率31.55%；勞保基金規模為1兆5,370.8億元，收益率17.19%；就保基金規模為1,865億元，收益率1.23%。

觀察各項基金表現，截至新制勞退基金4月單月狂賺7,610億元，超越去年一整年的表現。勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，最終每位勞工實際分配收益並不相同。

勞動基金 勞保基金 基金

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